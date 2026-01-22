聽新聞
最新數據！高雄失業率蟬聯六都最低 勞工局：高科技產業帶動就業
行政院主計總處今天公布2025年下半年總體失業率，高雄市總體失業率3.2％，全年失業率同為3.2％。高市勞工局表示，招商引資與就業服務奏效，尤其在半導體及相關高科技產業領域，帶動大量優質就業機會，高雄失業率持續維持六都最低。
行政院主計總處今日公布失業率統計，2025年12月失業率為3.3%，全年平均失業率為3.35%，均為25年來最低水準。六都之中，台北市、新北市、台中市及台南市皆為3.4％，桃園市3.3％，高雄市3.2％。
高市勞工局說明，市政府近年積極推動產業轉型與升級，成功吸引多家國內外大廠進駐，半導體及相關高科技產業領域帶動下，為在地產業發展注入強勁動能。市府除透過投資獎勵措施加速企業設廠進程外，更持續提升投資環境與行政服務效能，營造友善投資條件，讓企業安心深耕高雄。
局長江健興說，2025年的全年失業率延續前期表現，仍為六都最低，是市府團隊長期深耕產業、穩健推動就業政策的具體成果；未來持續攜手企業與市民打造更具競爭力與韌性的勞動市場，讓市民朋友「樂業高雄」。
