前金萬興宮關公殿開光 陳其邁揭幕大悲咒牆

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄前金萬興宮今天舉辦關公殿開光儀式，現場冠蓋雲集。圖／萬興宮提供
高雄前金萬興宮今天舉辦關公殿開光儀式，現場冠蓋雲集。圖／萬興宮提供

已有278年歷史的高雄市前金萬興宮，今天舉行新建「關公殿」開光安座大典。高雄市長陳其邁親臨現場，與立委賴瑞隆柯志恩及主委徐政朝共同為備受矚目的「大悲咒法牆」正式揭示，見證這座百年古廟結合科技與藝術的轉型成果。

萬興宮主委徐政朝表示，萬興宮主祀清水祖師，而本次關公殿所主祀的文衡聖帝，其原始神像約有300年歷史，是早期隨清水祖師同期來台的珍貴文物，此次特別將其移駕至關公殿，並另刻一尊3尺半的鎮殿文衡聖帝同祀，象徵香火世代傳承。除法牆與主神外，新殿內部裝修金碧輝煌。左右牆壁配置有文、武、財三種型態的關公銅雕像，以及造型獨特的「銅製福德箱」。整體空間設計旨在給予信眾「安定、正氣、滿願」的感受。

高雄前金萬興宮今天舉辦關公殿開光儀式，現場冠蓋雲集。圖／萬興宮提供
高雄前金萬興宮今天舉辦關公殿開光儀式，現場冠蓋雲集。圖／萬興宮提供
高雄前金萬興宮今天舉辦關公殿開光儀式，現場冠蓋雲集。圖／萬興宮提供
高雄前金萬興宮今天舉辦關公殿開光儀式，現場冠蓋雲集。圖／萬興宮提供

賴瑞隆 陳其邁 柯志恩

