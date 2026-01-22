快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

高捷橘線O9站聯開案簽約 聯上投入65億元打造捷運共構宅

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地聯合開發案，今由聯上董事長蘇永義（右）、高雄副市長林欽榮（中）及美力營造董事長楊淑綿（左）簽約。記者王昭月／攝影
高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地聯合開發案，今由聯上董事長蘇永義（右）、高雄副市長林欽榮（中）及美力營造董事長楊淑綿（左）簽約。記者王昭月／攝影

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地今與聯上實業與美力營造簽約，將結合捷運、運動與生活機能，投入65億打造2棟22層住商複合式大樓，做為高雄邁向「AI運動城市」的示範建案。

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地聯合開發案預計投資65億元，規劃興建1幢、2棟複合式大樓，總開發量體約2.3萬坪，未來提供體育用品商店、咖啡酒吧等運動休閒設施，開創運動休閒、商業及文創等多元機能。

高雄市副市長林欽榮指出，O9站周邊已完成中正運動場改造，並導入Highline高架環形步道，全區開發面積約2.03公頃，分A、B、C三基地，A基地歷經約2至3年都市計畫變更，由運動園區調整為捷運開發區。市府日後可分回100坪公共托育中心、100坪親子館，並取得約30億元價值的房地，未來挹注捷運建設。

林欽榮也透露，O9站B、C基地預計2026年第一季可望陸續揭曉得標結果，苓雅運動園區整體開發藍圖正逐步到位。

聯上實業董事長蘇永義表示，約8年前，聯上實業完成農16特區「停35」的簽約儀式，8年來遇到相當大的困難跟挑戰，但集團撐住了，「停35」都將在今年5月拿到使用執照，此次再接受挑戰，拿下捷運共構宅「橘線09站A基地」。這塊基地有完整運動設施，靠近衛武營藝術文化中心、武廟商圈、高雄文化中心，區位得天獨厚。未來並將以立體連通系統銜接捷運站體、苓雅運動園區及Highline Park，讓運動自然融入日常。

他並提到，高雄近年產業轉型有成，AI、半導體與國際企業投資聚集，盼透過O9案，讓AI城市與運動園區結合，打造具國際辨識度的「AI運動城市」。

捷運工程局表示，O9站A基地面積約5193平方公尺，容積率達630%，除住宅與商業空間外，將結合南側千坪公園與多元運動環境，形塑兼具休閒、家庭友善與城市會客室功能的生活場域。

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地今與聯上實業與美力營造簽約，將投入65億打造2棟22層住商複合式大樓。記者王昭月／攝影
高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地今與聯上實業與美力營造簽約，將投入65億打造2棟22層住商複合式大樓。記者王昭月／攝影
高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地聯合開發案，將做為高雄邁向「AI運動城市」的示範建案。圖／高雄捷運局提供
高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地聯合開發案，將做為高雄邁向「AI運動城市」的示範建案。圖／高雄捷運局提供
聯上實業董事長蘇永義表示，盼透過捷運O9聯開案，讓AI城市與運動園區結合，打造具國際辨識度的「AI運動城市」。記者王昭月／攝影
聯上實業董事長蘇永義表示，盼透過捷運O9聯開案，讓AI城市與運動園區結合，打造具國際辨識度的「AI運動城市」。記者王昭月／攝影
高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地今與聯上實業與美力營造簽約，將投入65億打造2棟22層住商複合式大樓。圖／高雄捷運局提供
高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地今與聯上實業與美力營造簽約，將投入65億打造2棟22層住商複合式大樓。圖／高雄捷運局提供

運動 高雄捷運 林欽榮 半導體 高雄市

延伸閱讀

高雄捷運新制！紅橘線7站2月起「不開放腳踏車進出」 票價漲20元

花蓮市佐倉公墓活化為運動園區 新足球場啟用

台中捷運橘線延伸海線變輕軌？居民嗆「海線不是二等公民」

高捷38座車站監視器畫質僅37萬畫素 議員批「比手機還差」

相關新聞

佛心房東夫妻提供免費早餐！套房最便宜4700元還可申請租屋補助

暖心又佛心！位在大仁科技大學附近，在屏東縣長治鄉一棟約5層樓有105間房的租屋學苑，套房最便宜4700元起，周一到周五房...

高捷橘線O9站聯開案簽約 聯上投入65億元打造捷運共構宅

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地今與聯上實業與美力營造簽約，將結合捷運、運動與生活機能，投入65億打造2棟22層住商...

大同寶寶、小豬撲滿… 屏東演武場化身懷舊博物館

黑膠唱片、大同寶寶，屏東演武場化身懷舊博物館，屏東縣政府推出「屏藏心－舊時光月台」特展，以懷舊與收藏為主題，透過情境式策...

工程品質獲肯定 金門水頭港大型旅客服務中心勇奪金質獎

行政院公共工程委員會昨舉行第25屆公共工程金質獎頒獎典禮，由金門縣港務處主辦的「水頭港大型旅客服務中心新建工程」榮獲「公...

影／「耀動客家」屏東燈節客家燈區 龍頸溪畔點亮六堆文化

2026屏東燈節將在1月23日展開，位在內埔鄉龍頸溪畔公園客家燈區備受矚目，延續去年首辦即獲熱烈回響，今年以「耀動客家」...

陳其邁談供應鏈重組 高雄、北九州成台日半導體戰略指標

以「跨越動盪亞洲新動能」為題的 2026 CWEF天下經濟論壇，今天在台北登場，高雄市長陳其邁受邀出席專題論壇，與日本北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。