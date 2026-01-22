高捷橘線O9站聯開案簽約 聯上投入65億元打造捷運共構宅

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地今與聯上實業與美力營造簽約，將結合捷運、運動與生活機能，投入65億打造2棟22層住商複合式大樓，做為高雄邁向「AI運動城市」的示範建案。

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站A基地聯合開發案預計投資65億元，規劃興建1幢、2棟複合式大樓，總開發量體約2.3萬坪，未來提供體育用品商店、咖啡酒吧等運動休閒設施，開創運動休閒、商業及文創等多元機能。

高雄市副市長林欽榮指出，O9站周邊已完成中正運動場改造，並導入Highline高架環形步道，全區開發面積約2.03公頃，分A、B、C三基地，A基地歷經約2至3年都市計畫變更，由運動園區調整為捷運開發區。市府日後可分回100坪公共托育中心、100坪親子館，並取得約30億元價值的房地，未來挹注捷運建設。

林欽榮也透露，O9站B、C基地預計2026年第一季可望陸續揭曉得標結果，苓雅運動園區整體開發藍圖正逐步到位。

聯上實業董事長蘇永義表示，約8年前，聯上實業完成農16特區「停35」的簽約儀式，8年來遇到相當大的困難跟挑戰，但集團撐住了，「停35」都將在今年5月拿到使用執照，此次再接受挑戰，拿下捷運共構宅「橘線09站A基地」。這塊基地有完整運動設施，靠近衛武營藝術文化中心、武廟商圈、高雄文化中心，區位得天獨厚。未來並將以立體連通系統銜接捷運站體、苓雅運動園區及Highline Park，讓運動自然融入日常。

他並提到，高雄近年產業轉型有成，AI、半導體與國際企業投資聚集，盼透過O9案，讓AI城市與運動園區結合，打造具國際辨識度的「AI運動城市」。