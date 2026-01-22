聽新聞
大同寶寶、小豬撲滿… 屏東演武場化身懷舊博物館
黑膠唱片、大同寶寶，屏東演武場化身懷舊博物館，屏東縣政府推出「屏藏心－舊時光月台」特展，以懷舊與收藏為主題，透過情境式策展重現老街景、柑仔店與經典生活物件，帶民眾來趟時光旅程，重溫過往的生活溫度與記憶。
這次展覽邀請收藏家李家羽與金愛娣，展出多年珍藏的老物件，包括黑膠唱片、玩具公仔、復古玩具等。文化處表示，屏東在地收藏家李家羽人稱「富哥」，因迷戀老物的質感，二十多年來，蒐集各種生活物品，包括老站牌、童玩、公仔等，一件件細心保存下來。
演武場內規畫記憶街景、懷舊生活、收藏展示三大展區，包括雜貨店、公用電話等熟悉街道意象，也重現早年家庭客廳、臥房等場景，呈現那年代質樸生活。戶外廣場則設置大型經典小豬撲滿造型裝置，討喜可愛，象徵「聚財、存福」的美好寓意，增添濃厚年節氛圍，吸引民眾駐足拍照打卡。
文化處表示，「屏藏心－舊時光月台」不僅是一場懷舊展覽，更是一段跨世代的情感對話，透過一件件老物讓不同年齡層的觀眾在展場中找到屬於自己的記憶片段。展期即日起至3月15日，免費參觀，邀請民眾入場。
