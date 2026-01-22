大同寶寶、小豬撲滿… 屏東演武場化身懷舊博物館

黑膠唱片、大同寶寶，屏東演武場化身懷舊博物館，屏東縣政府推出「屏藏心－舊時光月台」特展，以懷舊與收藏為主題，透過情境式策展重現老街景、柑仔店與經典生活物件，帶民眾來趟時光旅程，重溫過往的生活溫度與記憶。

這次展覽邀請收藏家李家羽與金愛娣，展出多年珍藏的老物件，包括黑膠唱片、玩具公仔、復古玩具等。文化處表示，屏東在地收藏家李家羽人稱「富哥」，因迷戀老物的質感，二十多年來，蒐集各種生活物品，包括老站牌、童玩、公仔等，一件件細心保存下來。

演武場內規畫記憶街景、懷舊生活、收藏展示三大展區，包括雜貨店、公用電話等熟悉街道意象，也重現早年家庭客廳、臥房等場景，呈現那年代質樸生活。戶外廣場則設置大型經典小豬撲滿造型裝置，討喜可愛，象徵「聚財、存福」的美好寓意，增添濃厚年節氛圍，吸引民眾駐足拍照打卡。