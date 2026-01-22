工程品質獲肯定 金門水頭港大型旅客服務中心勇奪金質獎

行政院公共工程委員會昨舉行第25屆公共工程金質獎頒獎典禮，由金門縣港務處主辦的「水頭港大型旅客服務中心新建工程」榮獲「公共工程品質優良獎」建築類佳作，顯示該工程在品質控管、施工管理與整體規劃執行等面向，獲得評審委員一致肯定。

水頭港大型旅客服務中心位於水頭港內港區南岸，為4層樓鋼構建築，總樓地板面積約3萬6千平方公尺，空間配置以提升旅運效率為核心，一樓規畫為入境層、三樓為出境層，透過清楚分流的旅客動線設計，提供寬敞、明亮且高效率的通關服務空間，全面提升港區航廈服務量能。

該中心同時配合中央推動「郵輪直靠」政策，新增S4、S5碼頭岸際廊道設施，可供國際萬噸級郵輪靠泊，讓金門港具備接軌國際郵輪市場的條件，進一步強化港埠機能，為地方觀光及相關產業發展帶來新的成長動能。

除硬體建設外，工程過程亦高度重視施工安全與工程管理。施工期間即曾榮獲勞動部113年「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」，此次再度獲得公共工程金質獎肯定，被視為工程在安全、品質及治理制度上的雙重成果展現。

港務處表示，工程執行過程中導入BIM整合管理、智慧工地系統及多項科技監控措施，有效提升施工效率與品質控管，並降低施工風險，建立公共工程兼顧安全與品質的示範案例。

該工程能順利完成，背後仰賴專案管理、設計監造與施工團隊密切合作，共同克服離島施工在人力調度、物料運輸與工期控管上的挑戰，確保工程如期、如質完成。

港務處也指出，本案由誠蓄工程顧問股份有限公司負責專案管理，姜樂靜建築師事務所擔任設計監造，施工則由永青營造工程股份有限公司，並結合協磁機電工程有限公司與順晟科技企業有限公司共同執行，相關單位專業投入是工程品質獲獎的重要關鍵。