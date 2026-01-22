聽新聞
0:00 / 0:00

房東夫妻超暖心有免費早餐 套房最便宜4700元還可申請租屋補助

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

暖心又佛心！位在大仁科技大學附近，在屏東縣長治鄉一棟約5層樓有105間房的租屋學苑，套房最便宜4700元起，周一到周五房東還聘專人提供現煮早餐，更經常滿租，有房客開心說，很貼心，早餐錢每月就可省3000元。

這間租屋學苑由蔡姓夫妻經營，蔡男曾是台商，經營電子零件工廠，10年前決定回家鄉屏東，經營租屋學苑，當起包租公包租婆，該處為在長治鄉鄰近大仁科技大學約5分鐘車程，也在農科附近，距離屏東大學約15到20分鐘車程，租屋給大學生、上班族。

這處租屋學苑約105間套房，套房房型有三大類，經濟房、標準房與精緻房等，月租分別在4700元到1萬元左右，屋內有基本床、書桌、衣櫃、冰箱、電視機、網路等，一應俱全，有些套房還有獨立陽台。

房東太太張女說，起初每年春節幫房客辦尾牙，席開25桌，還有抽獎，但後來發現不是每個房客都有時間參加，決定將每年舉辦尾牙的經費約20多萬元，用來作為每天早餐食材費，一個月約2萬多元，這樣大家都可以參與。

張女提到，決定提供免費早餐原因，她曾到日本旅遊一個月，早上有水煮蛋、咖啡、紅茶、吐司等，一個月若用2萬元預算提供食材，給住戶來吃早餐，這樣每天都有早餐吃，也讓租客有感，決定將辦尾牙的錢，分散到每月使用，讓大家都有fu，感覺住在這裡福利很不錯哦。

提供住戶免費早餐周一到周五早上7時到9時許，早餐菜色都不同，有租客說，早餐多元，有炒麵、蛋餅、吐司等，變化很多，光是早餐錢每月就可以省下約3000元。也有租客提到，附近早餐店少，早上起床就有早餐，真的很貼心，房東還會不定期有茶葉蛋、水煮蛋與玉米濃湯等，訪客也可以吃，只要捐獻，房東也會搭配時節，端午節有肉粽、中秋有月餅等，房租還可以申請租屋補助。

房東太太張女說，外界眼中不可能的事情，她決定每天提供早餐，對她來說，「只要努力做，用心做，別人會感受到的！」，將租客當家人般服務。

早餐店 房東

延伸閱讀

看心梗20年，最怕病人天天吃這些！心臟科醫籲這9食物別吃，吐司上榜！

偷200元甜點換5.5萬罰金 新竹女偷4顆豆塔代價慘重

從水煮、荷包到炒蛋，怎麼吃雞蛋最健康？專家破解過時迷思

完美剝水煮蛋只要一簡單動作和短短幾秒！教練大呼：我花34年才知道

相關新聞

房東夫妻超暖心有免費早餐 套房最便宜4700元還可申請租屋補助

暖心又佛心！位在大仁科技大學附近，在屏東縣長治鄉一棟約5層樓有105間房的租屋學苑，套房最便宜4700元起，周一到周五房...

影／「耀動客家」屏東燈節客家燈區 龍頸溪畔點亮六堆文化

2026屏東燈節將在1月23日展開，位在內埔鄉龍頸溪畔公園客家燈區備受矚目，延續去年首辦即獲熱烈回響，今年以「耀動客家」...

陳其邁談供應鏈重組 高雄、北九州成台日半導體戰略指標

以「跨越動盪亞洲新動能」為題的 2026 CWEF天下經濟論壇，今天在台北登場，高雄市長陳其邁受邀出席專題論壇，與日本北...

屏東熱博2月7日繽紛登場 3隻跳跳馬RODY現身彩稻田

2026屏東熱帶農業博覽會2月7日將在農業物產館開幕，農業處今年與來自義大利童趣角色跳跳馬RODY合作，展現馬年意象，眾...

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

屏東縣潮州鎮近年來觀光發展迅速，春節期間又有除夕至周五凌晨「120小時不斷電」春節市集。潮州警分局推出「潮警好行－202...

高雄捷運新制！紅橘線7站2月起「不開放腳踏車進出」 票價漲20元

帶腳踏車搭乘高雄捷運的規定將調整，原先高雄捷運紅橘線各車站各時段皆可搭乘，票價60元，2月起將改為凱旋、美麗島站、高雄車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。