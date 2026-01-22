房東夫妻超暖心有免費早餐 套房最便宜4700元還可申請租屋補助

暖心又佛心！位在大仁科技大學附近，在屏東縣長治鄉一棟約5層樓有105間房的租屋學苑，套房最便宜4700元起，周一到周五房東還聘專人提供現煮早餐，更經常滿租，有房客開心說，很貼心，早餐錢每月就可省3000元。

這間租屋學苑由蔡姓夫妻經營，蔡男曾是台商，經營電子零件工廠，10年前決定回家鄉屏東，經營租屋學苑，當起包租公包租婆，該處為在長治鄉鄰近大仁科技大學約5分鐘車程，也在農科附近，距離屏東大學約15到20分鐘車程，租屋給大學生、上班族。

這處租屋學苑約105間套房，套房房型有三大類，經濟房、標準房與精緻房等，月租分別在4700元到1萬元左右，屋內有基本床、書桌、衣櫃、冰箱、電視機、網路等，一應俱全，有些套房還有獨立陽台。

房東太太張女說，起初每年春節幫房客辦尾牙，席開25桌，還有抽獎，但後來發現不是每個房客都有時間參加，決定將每年舉辦尾牙的經費約20多萬元，用來作為每天早餐食材費，一個月約2萬多元，這樣大家都可以參與。

張女提到，決定提供免費早餐原因，她曾到日本旅遊一個月，早上有水煮蛋、咖啡、紅茶、吐司等，一個月若用2萬元預算提供食材，給住戶來吃早餐，這樣每天都有早餐吃，也讓租客有感，決定將辦尾牙的錢，分散到每月使用，讓大家都有fu，感覺住在這裡福利很不錯哦。

提供住戶免費早餐周一到周五早上7時到9時許，早餐菜色都不同，有租客說，早餐多元，有炒麵、蛋餅、吐司等，變化很多，光是早餐錢每月就可以省下約3000元。也有租客提到，附近早餐店少，早上起床就有早餐，真的很貼心，房東還會不定期有茶葉蛋、水煮蛋與玉米濃湯等，訪客也可以吃，只要捐獻，房東也會搭配時節，端午節有肉粽、中秋有月餅等，房租還可以申請租屋補助。

房東太太張女說，外界眼中不可能的事情，她決定每天提供早餐，對她來說，「只要努力做，用心做，別人會感受到的！」，將租客當家人般服務。