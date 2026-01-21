快訊

影／「耀動客家」屏東燈節客家燈區 龍頸溪畔點亮六堆文化

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026屏東燈節將在1月23日展開，位在內埔鄉龍頸溪畔公園客家燈區備受矚目，延續去年首辦即獲熱烈回響，今年以「耀動客家」為主題，結合在地世代與創新光影藝術，再現六堆客家文化的深厚底蘊，今晚縣長周春米巡燈搶先開箱。

周春米說，屏東燈節客家燈區以承載世代記憶的溪流意象為策展主軸，全區規畫12組主題燈飾，巧妙融入客家竹藝、盤花、剪紙、花布、藍染、粄食及客家獅等文化符碼，光影詮釋客家族群與土地之間緊密而溫柔的連結，呈現日常生活中真摯動人的文化風景。

走到內埔鄉龍頸溪畔，進入展區會先看到「繽紛HAKKA」，展現濃厚人情味；接續「鳳祥瑞彩」燈組，以母親河守護族群的意象，串聯整體故事脈絡。主燈「蝶舞水光」以壯麗瀑布光雕為視覺核心，搭配震撼聲光燈光秀，平日每小時、假日每半小時展演一次，在水氣與光影交織，演繹源源不絕的生命力與文化能量。

縣府客家事務處表示，客家燈區以六堆客家元素與工藝美學為核心，展現客家文化歷久彌新的魅力，1月23日點燈至3月8日，活動期間每周六與及春節連假，規畫街頭藝人演出，包括客家金曲、親子互動表演、小丑氣球及魔術秀，為燈區增添歡樂節慶氛圍。

竹田鄉竹田頓物驛規畫光環境，靜謐氛圍引導遊客感受竹田的安靜與深層文化氣息，邀請大家一起來賞燈，感受客家文化在璀璨光影中綻放的榮耀時刻。相關活動資訊請至屏東縣政府客家事務處臉書粉絲專頁或官方網站查詢。

