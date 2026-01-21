影／「耀動客家」屏東燈節客家燈區 龍頸溪畔點亮六堆文化

2026屏東燈節將在1月23日展開，位在內埔鄉龍頸溪畔公園客家燈區備受矚目，延續去年首辦即獲熱烈回響，今年以「耀動客家」為主題，結合在地世代與創新光影藝術，再現六堆客家文化的深厚底蘊，今晚縣長周春米巡燈搶先開箱。

周春米說，屏東燈節客家燈區以承載世代記憶的溪流意象為策展主軸，全區規畫12組主題燈飾，巧妙融入客家竹藝、盤花、剪紙、花布、藍染、粄食及客家獅等文化符碼，光影詮釋客家族群與土地之間緊密而溫柔的連結，呈現日常生活中真摯動人的文化風景。

走到內埔鄉龍頸溪畔，進入展區會先看到「繽紛HAKKA」，展現濃厚人情味；接續「鳳祥瑞彩」燈組，以母親河守護族群的意象，串聯整體故事脈絡。主燈「蝶舞水光」以壯麗瀑布光雕為視覺核心，搭配震撼聲光燈光秀，平日每小時、假日每半小時展演一次，在水氣與光影交織，演繹源源不絕的生命力與文化能量。

縣府客家事務處表示，客家燈區以六堆客家元素與工藝美學為核心，展現客家文化歷久彌新的魅力，1月23日點燈至3月8日，活動期間每周六與及春節連假，規畫街頭藝人演出，包括客家金曲、親子互動表演、小丑氣球及魔術秀，為燈區增添歡樂節慶氛圍。