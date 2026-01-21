快訊

陳其邁談供應鏈重組 高雄、北九州成台日半導體戰略指標

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）出席2026天下經濟論壇，與北九州市長武內和久及中信銀董事長陳佳文對談，深化台日產業合作。圖／高市府提供
以「跨越動盪亞洲新動能」為題的 2026 CWEF天下經濟論壇，今天在台北登場，高雄市長陳其邁受邀出席專題論壇，與日本北九州市長武內和久、 中信商銀董事長陳佳文同台對話，由日本經濟新聞社資深專任董事渡邊園子主持，聚焦兩座工業城市跨越歷史包袱，轉向高科技與永續發展。

去年7月，北九州市與高雄市簽署合作備忘錄（MOU），在產業交流與城市治理及多元合作累積多項具體成果，兩市持續推動成為台日之間密切夥伴關係。

陳其邁在論壇中回顧，高雄與北九州連結可追溯至百年前，1901年，高雄旗山香蕉經由港口出口，重要航線之一正是北九州門司港，如今香蕉碼頭已轉型「高雄燈塔計畫」基地，成為全球規模最大的智慧生成式AI應用平台之一，見證從傳統工業走向智慧科技城市。

「如果只是複製別人的路徑，高雄永遠只能當追隨者」陳其邁指出，高雄正在走一條與過去截然不同的路，引進台積電投資，結合全球最大封裝測試廠日月光，逐步形成南部半導體S廊帶，讓城市產業結構從鋼鐵、石化為主，轉向全球先進製程密度最高的半導體聚落之一。

陳其邁說，市府同時攜手國立清華大學、 國立陽明交通大學在高雄設立國際研教園區，推動產學合作，培育半導體與AI關鍵人才，他形容，這是一場與時間賽跑的工程，「高雄速度」正是為了讓企業敢投資、快量產。

隨著地緣政治升溫，供應鏈韌性成為各國共同課題，陳其邁提到，單純將製造移回本土，並不能真正強化競爭力，關鍵在於跨國供應鏈的重組與合作，高雄與熊本逐漸成為台日半導體戰略的雙核心，日本企業投資高雄、台灣企業布局九州，形成高度互補的產業網絡。

武內和久強調，全球局勢不確定性升高，城市間結盟更顯重要，北九州與高雄都擁有港灣與重工業背景，也正面臨產業升級的關鍵轉折，他期盼雙方未來能在半導體供應鏈、智慧城市、實體人工智慧與綠色轉型等領域深化合作。

高雄市長陳其邁出席2026天下經濟論壇，與北九州市長武內和久及中信銀董事長陳佳文對談，深化台日產業合作。圖／高市府提供
會後，北九州市與高雄市府團隊進行交流，互贈禮品，象徵兩市友誼與合作持續深化。圖／高市府提供
會後，北九州市與高雄市府團隊進行交流，互贈禮品，象徵兩市友誼與合作持續深化。圖／高市府提供
