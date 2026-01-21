祭祖面臨少子化挑戰 高雄業者推「全代祀」服務

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄有業者推出「全代祀」服務，透過牌位集中、祭祀，讓專業人士代為處理祭拜事宜，確保祖先香火不斷，延續慎終追遠的傳統習慣。記者劉學聖／攝影
農曆春節即將到來，許多家庭都會在過年期間祭祖，不過由於少子化的因素，近年來居家祭祀因為生活空間改變而面臨挑戰，高雄有業者看好市場推出「全代祀」服務應運而生，透過牌位集中、祭祀，讓專業人士代為處理祭拜事宜，確保祖先香火不斷，延續慎終追遠的傳統習慣。

業者吳友宏表示，由於少子化影響現代人祭祖面臨許多困境，尤其現代年輕人多住大樓，多數狹小空間不容易再設置神明廳，且燒香也容易觸動煙霧感測器，而且現在很多年輕人都會趁著節慶年假出國旅遊，這些連假通常都是重要的祭祀節日，代祀像是過去的宗祠概念，就像以前的人一起拜祖先，現在把大家的先人聚在一起，由業者統一在3大節日祭祖，並請專業法師誦經祭祀，不論是供品、儀式上都可以更完整也更加環保。

此外，代祀服務也解決了過去傳統習俗的難題，吳友宏說，過去離婚女性、未婚女性、無子嗣男性，或是比長輩早逝者，在傳統祭祀體系中常面臨無處安放的狀況，而現在有不少人會透過代祀空間安放先人，民眾孫先生說，父親去年往生，要在1年後才能跟祖先合爐，但自己住大樓不方便祭祀，他選擇代祀服務，只要有空就會來看看父親的牌位，內心也比較安心。

高雄有業者推出「全代祀」服務，透過牌位集中、祭祀，讓專業人士代為處理祭拜事宜，確保祖先香火不斷，延續慎終追遠的傳統習慣。記者劉學聖／攝影
祖先 少子化 高雄

