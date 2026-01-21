高雄車站周末化身恐龍樂園 巨型春聯揮毫添年味

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄車站將在本周末於B1下沉式廣場舉辦《大開眼界》迎新春活動，現場將有大師進行巨型毛筆揮毫，為返鄉人潮預熱年節氣氛。圖／環球購物中心提供
高雄車站將在本周末於B1下沉式廣場舉辦《大開眼界》迎新春活動，現場將有大師進行巨型毛筆揮毫，為返鄉人潮預熱年節氣氛。圖／環球購物中心提供

迎接農曆春節到來，Global Mall環球購物中心今年攜手高雄車站，本月24日起連續兩個周末，在高雄車站B1下沉式廣場舉辦《大開眼界》迎新春活動。首週以「大喜臨門」為主題，24日將邀請書法名家陳世憲現場揮毫，挑戰極限尺幅春聯並懸掛於廣場中央，並發送限量200份春聯；現場更打造了3.5米高大天燈，規劃許願區讓民眾寫下新年新希望。25日則由國寶級陀螺達人阿海師接力，帶來精彩的「超大陀螺」表演，讓民眾近距離感受台灣傳統童玩的魅力。此外，B1北廣場將同步化身恐龍樂園，透過2米高穿戴式機械恐龍、全息投影技術與紙迷宮，讓現代科技與遠古生物在車站空間交織，打造極具張力的親子互動區。

高雄車站公辦都更案由冠德建設取得經營權，旗下環球購物中心（Global Mall）將投入95億元重金，打造車站型商場，目標2028年完工開幕。為提前完成市場佈局，環球購物中心規畫於24日起連續兩個週末舉辦迎新春活動，將恐龍樂園搬進轉運站，並結合國寶級傳統工藝，為返鄉人潮預熱年節氣氛。

