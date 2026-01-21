快訊

高院院長高金枝陷霸凌爭議 傳諷女法官昏迷病女害她崩潰諮商8次

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

新台馬輪歲修拚春節復航 航港局與連江共商航線升級

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
交通部航港局今天召開「新台馬輪」及「台馬之星」年度定期檢查暨督導小組執行計畫審查會議，由航港局副局長劉志鴻主持。圖／連江縣政府提供
交通部航港局今天召開「新台馬輪」及「台馬之星」年度定期檢查暨督導小組執行計畫審查會議，由航港局副局長劉志鴻主持。圖／連江縣政府提供

交通部航港局今日在北部航務中心召開「新台馬輪」及「台馬之星」115年度定期檢查暨聯合檢查督導小組執行計畫審查會議 為確保台馬航線營運穩定，連江縣長王忠銘率縣府團隊與會，與航港局、驗船單位、專家學者及業者就船舶歲修進度、效能提升及未來離島航運發展深入交換意見。

會議由航港局副局長劉志鴻主持，會中首先說明新台馬輪年度歲修進度。此次歲修自1月6日至2月5日，檢查重點涵蓋船體艉部、主機與艏門保養，以及PMS系統管理等關鍵項目。

航港局指出，目前工程進度與施工品質皆符合預期，預計2月6日完成歲修後即可復航，銜接春節疏運，肩負鄉親返鄉與旅遊運輸重任。

至於台馬之星，年度歲修規劃於3月4日至4月3日進行，除例行主機、艏艉門及NSM、PMS系統檢查外，縣府亦提出多項優化構想，包括防疫艙拆除、C油艙改裝、機艙通風改善、危險品載運認證及岸電設備優化等，期盼降低主機負荷、提升整體運轉效率。

針對主機俥葉整形方案，與會專家認為仍需進一步模擬測試與數據分析，確認對船舶性能的實際影響，待資料更為完整後再行評估可行性。

除台馬航線船舶議題外，連江縣政府也提出全新島際交通船構想。王忠銘表示，馬祖四鄉五島分散，島際交通除載客外，也肩負物資運輸功能，未來新型交通船應同步納入貨運配置，以改善目前離島貨運不便、成本偏高的問題。

王忠銘強調，離島航運是馬祖發展的命脈，縣府將持續透過專業評估與中央協調，逐步推動船舶與交通系統升級。劉志鴻則回應，航港局將與縣府保持密切合作，並親赴馬祖實地了解島際交通需求，作為後續政策與技術評估的重要依據。

交通部航港局今天召開新台馬輪及台馬之星聯合檢查會議，連江縣長王忠銘強調，離島航運是馬祖發展的命脈，縣府將持續透過專業評估與中央協調，逐步推動船舶與交通系統升級。圖／連江縣政府提供
交通部航港局今天召開新台馬輪及台馬之星聯合檢查會議，連江縣長王忠銘強調，離島航運是馬祖發展的命脈，縣府將持續透過專業評估與中央協調，逐步推動船舶與交通系統升級。圖／連江縣政府提供
交通部航港局今天召開「新台馬輪」及「台馬之星」年度定期檢查暨聯合檢查督導小組執行計畫審查會議，連江縣長王忠銘向專家請益。圖／連江縣政府提供
交通部航港局今天召開「新台馬輪」及「台馬之星」年度定期檢查暨聯合檢查督導小組執行計畫審查會議，連江縣長王忠銘向專家請益。圖／連江縣政府提供

馬祖 航港局

延伸閱讀

中共若開戰只打台北不打金馬？ 離島居民揭兩岸戰略真實想法

出席元旦升旗 連江縣長王忠銘：困難一直都在

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

國民黨中央委員選舉結果出爐！當選率近9成 陳菁徽得第一

相關新聞

高雄捷運新制！紅橘線7站2月起「不開放腳踏車進出」 票價漲20元

帶腳踏車搭乘高雄捷運的規定將調整，原先高雄捷運紅橘線各車站各時段皆可搭乘，票價60元，2月起將改為凱旋、美麗島站、高雄車...

屏東熱博2月7日繽紛登場 3隻跳跳馬RODY現身彩稻田

2026屏東熱帶農業博覽會2月7日將在農業物產館開幕，農業處今年與來自義大利童趣角色跳跳馬RODY合作，展現馬年意象，眾...

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

屏東縣潮州鎮近年來觀光發展迅速，春節期間又有除夕至周五凌晨「120小時不斷電」春節市集。潮州警分局推出「潮警好行－202...

金門馬拉松結合數位觀光 20多景點打卡換好禮

第19屆金門馬拉松將於1月24日熱鬧開跑，為延伸賽事效益，讓來自各地的跑者與親友團不只參加盛事，也能深入體驗金門戰地風光...

孩子做主遊戲城市 屏東縣府為第2屆包圍縣府暖身

落實兒童權利並深化兒少公共參與，屏東縣政府啟動第2屆「包圍縣府、孩子作主」的前期規畫作業，延續首屆活動讓縣府轉化為「孩子...

「奔FUN185」雙層巴士啟動 遊屏東沿山公路集章拿好禮

屏東縣185沿山公路有豐富自然資源與多元文化，屏東縣政府交旅處近年推出期間限定的185雙層巴士，今年1月24日到3月1日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。