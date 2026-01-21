新台馬輪歲修拚春節復航 航港局與連江共商航線升級
交通部航港局今日在北部航務中心召開「新台馬輪」及「台馬之星」115年度定期檢查暨聯合檢查督導小組執行計畫審查會議 為確保台馬航線營運穩定，連江縣長王忠銘率縣府團隊與會，與航港局、驗船單位、專家學者及業者就船舶歲修進度、效能提升及未來離島航運發展深入交換意見。
會議由航港局副局長劉志鴻主持，會中首先說明新台馬輪年度歲修進度。此次歲修自1月6日至2月5日，檢查重點涵蓋船體艉部、主機與艏門保養，以及PMS系統管理等關鍵項目。
航港局指出，目前工程進度與施工品質皆符合預期，預計2月6日完成歲修後即可復航，銜接春節疏運，肩負鄉親返鄉與旅遊運輸重任。
至於台馬之星，年度歲修規劃於3月4日至4月3日進行，除例行主機、艏艉門及NSM、PMS系統檢查外，縣府亦提出多項優化構想，包括防疫艙拆除、C油艙改裝、機艙通風改善、危險品載運認證及岸電設備優化等，期盼降低主機負荷、提升整體運轉效率。
針對主機俥葉整形方案，與會專家認為仍需進一步模擬測試與數據分析，確認對船舶性能的實際影響，待資料更為完整後再行評估可行性。
除台馬航線船舶議題外，連江縣政府也提出全新島際交通船構想。王忠銘表示，馬祖四鄉五島分散，島際交通除載客外，也肩負物資運輸功能，未來新型交通船應同步納入貨運配置，以改善目前離島貨運不便、成本偏高的問題。
王忠銘強調，離島航運是馬祖發展的命脈，縣府將持續透過專業評估與中央協調，逐步推動船舶與交通系統升級。劉志鴻則回應，航港局將與縣府保持密切合作，並親赴馬祖實地了解島際交通需求，作為後續政策與技術評估的重要依據。
