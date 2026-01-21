屏東熱博2月7日繽紛登場 3隻跳跳馬RODY現身彩稻田

2026屏東熱帶農業博覽會2月7日將在農業物產館開幕，農業處今年與來自義大利童趣角色跳跳馬RODY合作，展現馬年意象，眾所期待的彩稻田有3隻RODY現身，邀請大家新春期間來屏東走春，今年熱博展期到3月1日。

農業處表示，熱博今年有跳跳馬RODY彩繪稻田、三座跳跳馬 RODY 迎賓裝置、瓜果長廊與多元特色展區。舞台展演，無論周末假期或春節都能欣賞精彩演出，舞台演出橫跨音樂、戲劇與親子娛樂等多元形式，天天有亮點。

今年熱博規畫10大主題展區，內容多元，林業館以森活永續為主題，木工實作展演、科技互動與 DIY 體驗，帶領民眾近距離感受林業的自然之美；蘭花館沉浸式花海與光影設計，打造花卉融入日常生活的療癒空間；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食農教育課程，引導民眾深入了解產地與飲食之間的連結，感受農遊食光。

樹藝盆栽區以樹藝盆栽與木雕藝術，展現生活美學；農特產品展售區匯集屏東優質農特產品；瓜果長廊以瓜果植栽打造綠意盎然體驗廊道，結合食農互動體驗瓜果豐收；彩繪稻田以跳跳馬RODY稻田圖樣展現屏東農業的躍動能量，成為熱博必訪、必拍的亮點景觀。

物產館的3樓層，每個樓層有不同主題，一樓「遊牧農村．感性屏東」串聯農、林、漁、牧產業，展現屏東豐富物產與創意能量；二樓「屏東領航．魚遊世界」透過沉浸式互動、國際賽事與影像藝術，呈現多元且精彩屏東風貌；三樓「攝麼都有．精彩屏東」則以靜態攝影作品，帶領民眾從不同視角認識屏東。

活動期間湧入人潮，縣府規畫交通疏運與接駁，設置鄰近停車場供民眾轉乘接駁車，提供可預約復康巴士接送，各區訂車專線如下，屏北區 08-7386626、08-7372363；屏中區 08-7887433、08-8218947；屏南區 08-8892293 轉 403，以有效分散車流，提升參觀便利性與安全性。