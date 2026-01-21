快訊

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

屏東熱博2月7日繽紛登場 3隻跳跳馬RODY現身彩稻田

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026屏東熱帶農業博覽會2月7日開幕，今年與來自義大利童趣角色跳跳馬RODY合作，展現馬年意象，眾所期待的彩稻田有3隻RODY現身，邀請大家新春期間來屏東走春。圖／屏東縣政府農業處提供
2026屏東熱帶農業博覽會2月7日開幕，今年與來自義大利童趣角色跳跳馬RODY合作，展現馬年意象，眾所期待的彩稻田有3隻RODY現身，邀請大家新春期間來屏東走春。圖／屏東縣政府農業處提供

2026屏東熱帶農業博覽會2月7日將在農業物產館開幕，農業處今年與來自義大利童趣角色跳跳馬RODY合作，展現馬年意象，眾所期待的彩稻田有3隻RODY現身，邀請大家新春期間來屏東走春，今年熱博展期到3月1日。

農業處表示，熱博今年有跳跳馬RODY彩繪稻田、三座跳跳馬 RODY 迎賓裝置、瓜果長廊與多元特色展區。舞台展演，無論周末假期或春節都能欣賞精彩演出，舞台演出橫跨音樂、戲劇與親子娛樂等多元形式，天天有亮點。

今年熱博規畫10大主題展區，內容多元，林業館以森活永續為主題，木工實作展演、科技互動與 DIY 體驗，帶領民眾近距離感受林業的自然之美；蘭花館沉浸式花海與光影設計，打造花卉融入日常生活的療癒空間；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食農教育課程，引導民眾深入了解產地與飲食之間的連結，感受農遊食光。 

樹藝盆栽區以樹藝盆栽與木雕藝術，展現生活美學；農特產品展售區匯集屏東優質農特產品；瓜果長廊以瓜果植栽打造綠意盎然體驗廊道，結合食農互動體驗瓜果豐收；彩繪稻田以跳跳馬RODY稻田圖樣展現屏東農業的躍動能量，成為熱博必訪、必拍的亮點景觀。

物產館的3樓層，每個樓層有不同主題，一樓「遊牧農村．感性屏東」串聯農、林、漁、牧產業，展現屏東豐富物產與創意能量；二樓「屏東領航．魚遊世界」透過沉浸式互動、國際賽事與影像藝術，呈現多元且精彩屏東風貌；三樓「攝麼都有．精彩屏東」則以靜態攝影作品，帶領民眾從不同視角認識屏東。

活動期間湧入人潮，縣府規畫交通疏運與接駁，設置鄰近停車場供民眾轉乘接駁車，提供可預約復康巴士接送，各區訂車專線如下，屏北區 08-7386626、08-7372363；屏中區 08-7887433、08-8218947；屏南區 08-8892293 轉 403，以有效分散車流，提升參觀便利性與安全性。

屏東 食農教育

延伸閱讀

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

孩子做主遊戲城市 屏東縣府為第2屆包圍縣府暖身

「奔FUN185」雙層巴士啟動 遊屏東沿山公路集章拿好禮

2026新竹過好年 竹市府推出限量Rody跳跳馬小提燈

相關新聞

高雄捷運新制！紅橘線7站2月起「不開放腳踏車進出」 票價漲20元

帶腳踏車搭乘高雄捷運的規定將調整，原先高雄捷運紅橘線各車站各時段皆可搭乘，票價60元，2月起將改為凱旋、美麗島站、高雄車...

屏東熱博2月7日繽紛登場 3隻跳跳馬RODY現身彩稻田

2026屏東熱帶農業博覽會2月7日將在農業物產館開幕，農業處今年與來自義大利童趣角色跳跳馬RODY合作，展現馬年意象，眾...

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

屏東縣潮州鎮近年來觀光發展迅速，春節期間又有除夕至周五凌晨「120小時不斷電」春節市集。潮州警分局推出「潮警好行－202...

金門馬拉松結合數位觀光 20多景點打卡換好禮

第19屆金門馬拉松將於1月24日熱鬧開跑，為延伸賽事效益，讓來自各地的跑者與親友團不只參加盛事，也能深入體驗金門戰地風光...

孩子做主遊戲城市 屏東縣府為第2屆包圍縣府暖身

落實兒童權利並深化兒少公共參與，屏東縣政府啟動第2屆「包圍縣府、孩子作主」的前期規畫作業，延續首屆活動讓縣府轉化為「孩子...

「奔FUN185」雙層巴士啟動 遊屏東沿山公路集章拿好禮

屏東縣185沿山公路有豐富自然資源與多元文化，屏東縣政府交旅處近年推出期間限定的185雙層巴士，今年1月24日到3月1日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。