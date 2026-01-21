快訊

LINE免費貼圖6款！狗狗貓咪兔子大集合 這款「買啦買啦」購物狂小心了

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

川普只是表面工夫？美國對安全威脅正在「亡羊補牢」

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
潮州警分局推出「潮警好行－2026春節行車攻略」網頁。圖／警方提供
潮州警分局推出「潮警好行－2026春節行車攻略」網頁。圖／警方提供

屏東縣潮州鎮近年來觀光發展迅速，春節期間又有除夕至周五凌晨「120小時不斷電」春節市集。潮州警分局推出「潮警好行－2026春節行車攻略」網頁，整合轄區內即時路況監控、停車資訊、替代道路導航等功能，避開壅塞路段，享受新春假期。

分局指出，網頁採視覺化儀表板設計，提供三大解決方案，包括即時路況戰情室、智慧停車導引、春節市集四象限離場動線。民眾只需掃描QR Code，即可將「數位交通指揮官」隨身帶著走，掌握主動權，避開車潮。

即時路況串接Google Maps及路口監視器（CCTV），民眾可即時查看路況，預先規畫行車路線。當要走的路段壅塞時，只要選取替代路線方案並點擊「啟動導航」，系統便會直接串接導航軟體，引導至較順暢道路。

針對春節市集停車位一位難求狀況，網頁「停車雷達」彙整6大停車場資訊，提供停車位置導航；並規畫了東、西、南、北4個方向離場動線，使用者可依所在位置選取最近的行車路線並點擊導航功能，引導行駛「最佳路徑」離開，預期可大幅降低車輛在鎮內無效繞行時間，減少交通壅塞。

潮州警分局推出「潮警好行－2026春節行車攻略」網頁。圖／警方提供
潮州警分局推出「潮警好行－2026春節行車攻略」網頁。圖／警方提供
潮州警分局推出「潮警好行－2026春節行車攻略」網頁，只需掃描QR Code，即可將「數位交通指揮官」隨身帶著走。圖／警方提供
潮州警分局推出「潮警好行－2026春節行車攻略」網頁，只需掃描QR Code，即可將「數位交通指揮官」隨身帶著走。圖／警方提供

春節 屏東

延伸閱讀

「奔FUN185」雙層巴士啟動 遊屏東沿山公路集章拿好禮

百貨業春節檔期 大拚場

Bottega Veneta 2026春節形象廣告 張艾嘉、楊祐寧皆入鏡 時髦開春

花蓮南區3橋梁重建推進 玉里高寮大橋拚春節前通車

相關新聞

高雄捷運新制！紅橘線7站2月起「不開放腳踏車進出」 票價漲20元

帶腳踏車搭乘高雄捷運的規定將調整，原先高雄捷運紅橘線各車站各時段皆可搭乘，票價60元，2月起將改為凱旋、美麗島站、高雄車...

逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡

屏東縣潮州鎮近年來觀光發展迅速，春節期間又有除夕至周五凌晨「120小時不斷電」春節市集。潮州警分局推出「潮警好行－202...

金門馬拉松結合數位觀光 20多景點打卡換好禮

第19屆金門馬拉松將於1月24日熱鬧開跑，為延伸賽事效益，讓來自各地的跑者與親友團不只參加盛事，也能深入體驗金門戰地風光...

孩子做主遊戲城市 屏東縣府為第2屆包圍縣府暖身

落實兒童權利並深化兒少公共參與，屏東縣政府啟動第2屆「包圍縣府、孩子作主」的前期規畫作業，延續首屆活動讓縣府轉化為「孩子...

「奔FUN185」雙層巴士啟動 遊屏東沿山公路集章拿好禮

屏東縣185沿山公路有豐富自然資源與多元文化，屏東縣政府交旅處近年推出期間限定的185雙層巴士，今年1月24日到3月1日...

每坪4萬價購農地 大林蒲自救會喊「不合理」！要求1坪換1坪

高雄大林蒲遷村喊多年，預算從589億元提高至800億元，今年元旦起啟動土地價購協議，包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。