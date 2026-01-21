逛屏東潮州春節市集成停車惡夢 想快速通關看這裡
屏東縣潮州鎮近年來觀光發展迅速，春節期間又有除夕至周五凌晨「120小時不斷電」春節市集。潮州警分局推出「潮警好行－2026春節行車攻略」網頁，整合轄區內即時路況監控、停車資訊、替代道路導航等功能，避開壅塞路段，享受新春假期。
分局指出，網頁採視覺化儀表板設計，提供三大解決方案，包括即時路況戰情室、智慧停車導引、春節市集四象限離場動線。民眾只需掃描QR Code，即可將「數位交通指揮官」隨身帶著走，掌握主動權，避開車潮。
即時路況串接Google Maps及路口監視器（CCTV），民眾可即時查看路況，預先規畫行車路線。當要走的路段壅塞時，只要選取替代路線方案並點擊「啟動導航」，系統便會直接串接導航軟體，引導至較順暢道路。
針對春節市集停車位一位難求狀況，網頁「停車雷達」彙整6大停車場資訊，提供停車位置導航；並規畫了東、西、南、北4個方向離場動線，使用者可依所在位置選取最近的行車路線並點擊導航功能，引導行駛「最佳路徑」離開，預期可大幅降低車輛在鎮內無效繞行時間，減少交通壅塞。
