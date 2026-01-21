高雄捷運新制！紅橘線7站2月起「不開放腳踏車進出」 票價漲20元

帶腳踏車搭乘高雄捷運的規定將調整，原先高雄捷運紅橘線各車站各時段皆可搭乘，票價60元，2月起將改為凱旋、美麗島站、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營、哈瑪星站「不開放腳踏車進出」，全線各站在上班日下午4點至晚上8點也不開放，票價微調至80元。高捷公司表示，考量重要樞紐站旅運量龐大，確保車站及列車運作順暢才做調整。

高雄捷運公司原先開放旅客在營運時間內不分時段，能攜帶一般腳踏車搭乘捷運，紅橘線各車站皆可搭乘，且收費為一人一車合併收費，單趟不限里程，一律全票收費60元（原價100元），使用者需在車站服務台購票，由捷運人員驗票後開啟公務門進站，車票於出站時也由服務台人員收回，並由公務門出站。

高捷公司表示，腳踏車為尺寸限定在高120公分、長180公分、寬70公分以下非動力式腳踏車，可停放第一節電聯車車廂的第1、2、3、4個車門區域，每一車門區限停一輛腳踏車，每列車可停4輛，並與列車行駛方向垂直，不得佔用無障礙空間，且旅客攜帶腳踏車應「車不離身」，於車廂內須隨時扶穩車，不可坐於腳踏車座椅上或留置腳踏車單獨停放。

不過高雄公司近日公告，自2月1日 起將修正「一般腳踏車搭乘捷運應行注意事項」，全日不開放一般腳踏車進出R6凱旋、美麗島站、R11高雄車站、R13凹子底、R14 巨蛋、R16 左營、O1哈瑪星，其餘車站在上班日時僅開放9點至16點、20點至營業結束，假日全日開放，特殊節日則另行公告，且「腳踏車客票」收費調整為80元（原價100元）。

高捷公司表示，相關措施皆以乘車安全、動線順暢及多元運具共存為考量，考量到上述7站屬人潮龐大的樞紐站、輕軌轉乘站，腳踏車進出電聯車車廂恐造成車廂空間明顯不足、妨礙其他旅客，因此高捷參考北部捷運做法，且平日下午4點至8點為通勤下班尖峰期，也不開放腳踏車進出，請攜帶腳踏車的旅客改由其他車站進出搭乘捷運，收費則因物價波動做調整。