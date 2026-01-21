快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府推出「金門找金喜－金門馬拉松」集金幣活動，邀請跑者與親友團在賽事之餘，走訪景點集金幣，把好禮帶回家。圖／縣府提供
金門縣政府推出「金門找金喜－金門馬拉松」集金幣活動，邀請跑者與親友團在賽事之餘，走訪景點集金幣，把好禮帶回家。圖／縣府提供

第19屆金門馬拉松將於1月24日熱鬧開跑，為延伸賽事效益，讓來自各地的跑者與親友團不只參加盛事，也能深入體驗金門戰地風光與人文特色。金門縣政府結合「金門行動旅服」平台，自1月19日至2月6日推出「金門找金喜－金門馬拉松」集金幣活動，邀請民眾走訪景點、集點換好禮。

縣府指出，本次活動呼應縣長陳福海「觀光立縣」施政理念，結合享譽國際的金門馬拉松運動盛事，串聯賽事路線及周邊超過20處景點，包括莒光樓、慈湖觀海平台、北山播音牆、金門大橋、金門酒廠、太湖遊憩區、雙鯉溼地中心、金沙戲院、烈嶼文化館等地標，引導人潮走進金門各鄉鎮，帶動整體觀光動能。

活動期間，民眾只要登入「金門行動旅服」系統，開啟GPS定位並抵達指定任務景點，點擊「打卡」即可獲得金幣，累積後可至合作店家兌換金門特色伴手禮、牛肉麵、飲料及點心等，數量有限，兌完為止。

觀光處長許績鑫表示，「金門行動旅服」是全國首創採用PWA技術的旅遊服務平台，免下載APP即可使用，去年更率先導入AI技術，推出「阿特AI智慧客服」，提供中、英、日、韓四語即時導覽與旅遊諮詢服務，年瀏覽量已突破450萬次。

許績鑫指出，這次配合金門馬拉松推出「金門找金喜」活動，希望讓跑者不只是參賽，更能善用AI智慧客服與多語導覽功能，深入探索金門的自然、生態與文化特色，並透過數位導引，將賽事人流有效分散至全島，進一步活絡在地旅遊與消費。

金門縣政府推出「金門找金喜－金門馬拉松」集金幣活動，邀跑者走訪景點集金幣。圖／縣府提供
金門縣政府推出「金門找金喜－金門馬拉松」集金幣活動，邀跑者走訪景點集金幣。圖／縣府提供

金門大橋 馬拉松 景點

金門馬拉松結合數位觀光 20多景點打卡換好禮

第19屆金門馬拉松將於1月24日熱鬧開跑，為延伸賽事效益，讓來自各地的跑者與親友團不只參加盛事，也能深入體驗金門戰地風光...

