孩子做主遊戲城市 屏東縣府為第2屆包圍縣府暖身

落實兒童權利並深化兒少公共參與，屏東縣政府啟動第2屆「包圍縣府、孩子作主」的前期規畫作業，延續首屆活動讓縣府轉化為「孩子作主的遊戲城市」精神，今年將進一步強化政策轉譯與跨局處合作，讓孩子透過遊戲理解公共事務、參與城市治理。

屏東縣政府社會處表示，「包圍縣府、孩子作主」並非單一活動，是一個以兒童權利為核心的實踐過程，孩子不只是活動的參與者，更是公共生活中被重視、被信任的行動者，透過遊戲，孩子得以理解政策、表達意見，實踐其應有的遊戲權與參與權。

為使第2屆活動內容更具深度與可參與性，縣府在去年12月今年1月辦理遊戲設計工作坊，並邀請Beyond Playmaking超越遊戲團隊擔任顧問，協助各局處從政策思維轉換為以孩子為中心遊戲設計視角。

該系列工作坊是推動遊戲設計重要一步，也是打破既有局處分工、跨單位合作實務練習，共同學習，各局處將交通、環境、安全、生活等公共議題，轉化為孩子能理解、能參與、並能透過遊戲表達想法的形式，工作坊內容特別關注多元共融，包含身心障礙兒童與弱勢兒童的參與方式，並強調成人必須「蹲下來，陪孩子一起玩」，以孩子視角來思考政策與城市樣貌。

屏東縣政府社會處表示，「包圍縣府 孩子作主」過程，公務員不只是行政角色，學習與孩子同行「遊戲工作者」，透過跨局處協力，逐步打造一座尊重兒童權利、重視遊戲價值、並讓孩子能夠參與公共生活的城市。