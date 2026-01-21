「奔FUN185」雙層巴士啟動 遊屏東沿山公路集章拿好禮

屏東縣185沿山公路有豐富自然資源與多元文化，屏東縣政府交旅處近年推出期間限定的185雙層巴士，今年1月24日到3月1日期間例假日行駛，除夕到初二不營運，南、北兩條路線，均一價每人200元，12歲以下兒童100元，採線上預約。

今年雙層巴士主題為「奔Fun185」，交旅處長黃國維說，雙層巴士的高視野乘車體驗，民眾以輕鬆、低碳方式深入認識185縣道的魅力，雙層巴士結合風景、故事與在地產業深度體驗，邀請大家新春期間到屏東走走。

交旅處指出，今年推出「集章兌好禮」限定體驗，在南、北線共九個停靠站點設置專屬套色印章，北線四站、南線五站，旅客完成指定路線集章後，可返回水門轉運站兌換小禮品。完成北線集章可兌換「雙層巴士小徽章」，完成南線集章可兌換「亮點行人吊飾」，均數量有限送完為止，鼓勵民眾走訪各站點，留下專屬「奔FUN185」的旅遊紀念。

南、北兩路線，都從水門轉運站出發，北線主打農業與社區風貌，行經大路觀樂園酒店、鴻旗有機休閒農場、屏東智慧農業學校及隘寮社區，認識屏東農業創新成果與在地聚落的人文底蘊。

南線串聯屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區及銘泉生態休閒農場，從咖啡、可可到鳳梨農遊體驗，展現185沿線豐富多元的觀光樣貌。車上有專業導覽人員隨車解說，一路聽故事、看風景，深入認識185縣道沿線的特色景點與產業文化。

「奔FUN185」雙層巴士1月24日起至3月1日期間例假日行駛，南、北線均一票價每人200元，12歲以下兒童100元，線上預約，農曆除夕至初二不營運，其餘國定假日及每周六、日均行駛。