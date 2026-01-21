快訊

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

聽新聞
0:00 / 0:00

每坪4萬價購農地 大林蒲自救會喊「不合理」！要求1坪換1坪

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
新材料循環產業園區以徵收原大林蒲地區土地為主，未來可更完善南部產業園區或半導體廊帶產業需求。圖／高市都發局提供
新材料循環產業園區以徵收原大林蒲地區土地為主，未來可更完善南部產業園區或半導體廊帶產業需求。圖／高市都發局提供

高雄大林蒲遷村喊多年，預算從589億元提高至800億元，今年元旦起啟動土地價購協議，包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土地1坪換1坪、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金，以及公共設施保留地價購等，預計明年開始實質遷村至安置地。

大林蒲自救會副會長吳彥宏表示，政府以每坪約4萬元價購農地，但未來園區內工業用地每坪上看30萬元，相形下顯然不合理，所以自救會成員堅持農地及公共設施保留地也該1坪換1坪。此外，政府依據產業創新條例啟動協議價購，若第一次協調不成就會被強制徵收，很多人擔心以後沒機會繼續表達意見。

大林蒲、邦坑、鳳鼻頭等沿海6里居民長期被800多根煙囪包圍，空汙問題危害逾2萬名居民健康。行政院核定遷村計畫已7年，市長陳其邁上任後多次辦說明會，提出多項優惠補償與配套方案。

都發局說明，高市都委會去年10月審議通過新材料循環產業園區及鳳山與前鎮的遷村安置土地都市計畫變更案，12月下旬完成計畫書圖修正，去年底將計畫報請內政部核定，園區申請設置的法定計畫審議預計可於今年10月完成。

待新材料園區申請設置計畫核定後，即可辦理住商區1坪換1坪抽籤配地、非住商區土地發價，以及發放搬遷後的補償費及獎勵金，進入實質遷村作業。

大林蒲遷村 高雄 自救會 都市計畫

延伸閱讀

雨中漫步找回土地感知 雙溪幼兒化身家鄉小公民

19歲贛男被賣柬？ 警：不聽勸非法出境 主動行詐已刑拘

桃園要蓋廢棄物循環處理園區？評估計畫已發包官員說沒有

立法院今18分鐘三讀通過《商港法》等三項修正案

相關新聞

超出環境承載量…墾丁梅花鹿過多 墾管處首辦獵人訓練課程捕捉圈養

墾丁國家公園梅花鹿野外族群持續擴張，超出環境承載量，造成高位珊瑚礁森林生態系受損等問題。墾管處今年首度辦理獵人課程，將訓...

澎湖警局換主帥 縣長陳光復盼打造更安全宜居離島

澎湖縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，警政署資訊室主任林樹國接任澎湖縣警察局長。陳光復期許他帶領員警持續精進治安、交...

每坪4萬價購農地 大林蒲自救會喊「不合理」！要求1坪換1坪

高雄大林蒲遷村喊多年，預算從589億元提高至800億元，今年元旦起啟動土地價購協議，包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土...

高雄大林蒲遷村原址將改建循環園區 地方憂成廢料堆置場

高雄大林蒲遷村後將設置「新材料循環產業園區」，總面積近260公頃，預定今年10月核定園區設置計畫，民代關切是否成廢棄物堆...

金門115年首例水獺通報死亡 待解剖綜合判定死因

金門太湖今天有民眾發現歐亞水獺屍體，金門野保協會表示，這是今年民眾通報首例，初步判定無致死傷口，將送至農業部獸醫研究所解...

連江縣徵觀光創意短影音 總獎金新台幣30萬元

連江縣政府交通旅遊局舉辦短影音徵件比賽，年滿18歲不限國籍皆可報名，腳本獲選者可獲新台幣3萬元拍攝補助，拍攝完成的短影音...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。