每坪4萬價購農地 大林蒲自救會喊「不合理」！要求1坪換1坪

高雄大林蒲遷村喊多年，預算從589億元提高至800億元，今年元旦起啟動土地價購協議，包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土地1坪換1坪、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金，以及公共設施保留地價購等，預計明年開始實質遷村至安置地。

大林蒲自救會副會長吳彥宏表示，政府以每坪約4萬元價購農地，但未來園區內工業用地每坪上看30萬元，相形下顯然不合理，所以自救會成員堅持農地及公共設施保留地也該1坪換1坪。此外，政府依據產業創新條例啟動協議價購，若第一次協調不成就會被強制徵收，很多人擔心以後沒機會繼續表達意見。

大林蒲、邦坑、鳳鼻頭等沿海6里居民長期被800多根煙囪包圍，空汙問題危害逾2萬名居民健康。行政院核定遷村計畫已7年，市長陳其邁上任後多次辦說明會，提出多項優惠補償與配套方案。

都發局說明，高市都委會去年10月審議通過新材料循環產業園區及鳳山與前鎮的遷村安置土地都市計畫變更案，12月下旬完成計畫書圖修正，去年底將計畫報請內政部核定，園區申請設置的法定計畫審議預計可於今年10月完成。

待新材料園區申請設置計畫核定後，即可辦理住商區1坪換1坪抽籤配地、非住商區土地發價，以及發放搬遷後的補償費及獎勵金，進入實質遷村作業。