高雄大林蒲遷村原址將改建循環園區 地方憂成廢料堆置場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄大林蒲地區工廠林立，明年啟動實質遷村後，現址將改設新材料循環產業園區。圖／ 聯合報系資料照片
高雄大林蒲遷村後將設置「新材料循環產業園區」，總面積近260公頃，預定今年10月核定園區設置計畫，民代關切是否成廢棄物堆置場。都發局指此案正進行二階環評，會處理如中鋼公司產生的蒸氣及爐渣等產品再利用；半導體產業鏈的化學材料商也是招商重點之一。

新材料循環產業園區用地都市計畫變更案去年底報請內政部核定通過，園區設置跟大林蒲遷村案綁定，多數市民仍十分陌生。市議員陳美雅在議會質問都發局，新材料循環園區將在大林蒲遷村後進駐，是否會成廢料或廢棄物堆置場。都發局長吳文彥回應，此為經濟部主導計畫，以發展循環經濟的產業為主。

行政院2019年核定在小港區大林蒲、邦坑及鳳鼻頭地區與南星計畫土地設置循環園區，全案總經費約1519億元，其中800億元用於大林蒲地區土地取得與安置作業。預計於今年底完成報編，2027年至2030年辦理土地取得與遷村作業，2031年啟動開發、2033年廠商進駐。

經濟部產業園區管理局解釋，南部半導體科技S廊帶成型，上下游產業鏈進駐南部，新材料循環產業園區主要是引進水資源、能源及廢棄物循環中心，另聚焦高值化材料、次世代半導體材料、循環再生與能源共生等，與臨海工業區資源鏈結。

招商形式部分，園區土地70%出租、30%出售，將設再生水及汙水處理中心、汽電共生廠，建立廢棄物處理機制。都發局說明，新材料循環產業園區都計變更案預計創造1萬7400個就業機會，期打造綠色、低碳、循環共生的永續產業聚落。

議員黃紹庭指出，新材料多半是化工衍生物，未來招商對象目前無從得知，不過此園區確實是高雄產業發展所需要。

高雄 大林蒲遷村 能源 廢棄物 半導體 永續

