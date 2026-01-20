超出環境承載量…墾丁梅花鹿過多 墾管處首辦獵人訓練課程捕捉圈養

快訊

中央社／ 屏東縣20日電
墾丁國家公園梅花鹿野外族群持續擴張，超出環境承載量，造成高位珊瑚礁森林生態系受損等問題。聯合報資料照，記者劉學聖／攝影
墾丁國家公園梅花鹿野外族群持續擴張，超出環境承載量，造成高位珊瑚礁森林生態系受損等問題。墾管處今年首度辦理獵人課程，將訓練捕捉鹿隻，引回復育區圈養以控制族群。

墾丁國家公園管理處指出，依「113年度墾丁國家公園臺灣梅花鹿野外族群調查及適宜性族群量評估」委託辦理計畫，調查結果評估，墾丁國家公園及周邊地區梅花鹿族群數量已逾3600隻，顯示族群規模超出當地環境可承受的承載量。

墾管處副處長曾添丁今天告訴中央社記者，梅花鹿啃食高位珊瑚礁森林生態系中珍貴林木、造成滿州鄉等地農作物損失，也有遭野狗追逐而衝上道路，引發交通事故情形。過去墾管處委託專家學者進行族群調查時，同步捕捉少量鹿隻，引至社頂梅花鹿復育區，但野外族群數量仍遠高於控管規模。

曾添丁表示，墾管處將以捕捉野外鹿隻，引回社頂梅花鹿復育區圈養，作為野外梅花鹿族群控制方式。22日將首次辦理梅花鹿族群控制試驗獵人訓練課程，透過滿州鄉、恆春鎮等梅花鹿分布區域的鄉鎮公所推薦合適人選，完成訓練並由墾管處認證為合法獵人，以套索方式進行捕捉，並以造成最低傷亡為原則執行計畫。

曾添丁說，此次課程為試辦性質，若成效良好將再行推廣。目前社頂梅花鹿復育區面積約120公頃，僅有20餘隻梅花鹿在內，今年預計透過此計畫，再引入50隻梅花鹿。

墾管處表示，訓練課程內容包括野外梅花鹿捕捉指引、捕捉方法與實地操作、梅花鹿保定訓練及後續運送處理等，盼藉由訓練與交流，有效控制野外梅花鹿族群，降低農作物損失及交通事故發生。

