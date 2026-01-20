快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

連江縣徵觀光創意短影音 總獎金新台幣30萬元

中央社／ 連江縣20日電
為吸引影像創作者以嶄新視角記錄馬祖景觀與人文風貌，連江縣交通旅遊局舉辦「藍色創意航線短影音比賽」，即日起對外徵件。圖為馬祖知名景點北竿芹壁村龜島。中央社
為吸引影像創作者以嶄新視角記錄馬祖景觀與人文風貌，連江縣交通旅遊局舉辦「藍色創意航線短影音比賽」，即日起對外徵件。圖為馬祖知名景點北竿芹壁村龜島。中央社

連江縣政府交通旅遊局舉辦短影音徵件比賽，年滿18歲不限國籍皆可報名，腳本獲選者可獲新台幣3萬元拍攝補助，拍攝完成的短影音可再獲最高5萬元獎金，總獎金達30萬元。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，為吸引影像創作者以嶄新視角紀錄馬祖景觀與人文風貌，舉辦「藍色創意航線短影音比賽」，並從即日起對外徵件。只要年滿18歲以上，不限國籍皆可報名。比賽依拍攝地區分為「南/北竿」、「莒光/東引」、「馬祖在地」3組。

交旅局說明，比賽分2階段，即日起至31日徵求影片腳本，參賽者須提出4天3夜，於馬祖的拍攝行程及創作構想。通過初選並實地完成拍攝且繳交影片者，可獲得最高新台幣3萬元的補助金，並角逐最高5萬元，總獎金30萬元的影片獎項。

交旅局強調，短影音採橫式或直式皆可，但影像須為自行拍攝的原創內容，嚴禁使用任何以AI生成的素材。而為讓參賽者更了解相關規則，日前邀請曾在馬祖生活的歌手許靜芳拍攝示範影片。盼透過徵件比賽，讓全世界的創作者，有機會展現馬祖島嶼的動人故事。

交旅局表示，欲參與的影像創作者須以網路報名，報名簡章網址為：https://www.2026matsuslowtravel.tw/藍色創意航線/

馬祖 影片 創作者

延伸閱讀

馬祖規劃馬年觀光活動 擺暝文化祭揭開序幕

馬祖年終大掃除 四鄉五島軍民齊心除舊布新

馬祖黃魚公車化身元宵提燈 台灣燈會限量發送

國民黨文傳會副主委拍桌怒吼嚇哭黨工 黨中央開鍘

相關新聞

澎湖警局換主帥 縣長陳光復盼打造更安全宜居離島

澎湖縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，警政署資訊室主任林樹國接任澎湖縣警察局長。陳光復期許他帶領員警持續精進治安、交...

連江縣徵觀光創意短影音 總獎金新台幣30萬元

連江縣政府交通旅遊局舉辦短影音徵件比賽，年滿18歲不限國籍皆可報名，腳本獲選者可獲新台幣3萬元拍攝補助，拍攝完成的短影音...

募捐僅達4成 人安鳳山平安站號召愛心為寒士送暖

人安基金會鳳山平安站今天舉辦「圍爐禦寒」活動，以年菜溫暖街友身心。基金會表示，「寒士吃飽30」活動今年募款目前僅達4成，...

高雄市警局長趙瑞華上任 陳其邁期許春節不打烊

高雄市警察局今天舉行新、卸任局長及14名分局長及大隊長交接，高雄市警察局長由航空警察局長趙瑞華接任，市長陳其邁主持布達典...

高雄市府變身家具展場 「高雄過好年」30商圈今同步起跑

高雄市府經發局長廖泰翔今天會同大高雄30個商圈理事長宣布，「2026高雄過好年」系列活動今天開始起跑。今年烏魚子價格比以...

歲末送暖 圓頭農牧攜手金門商家打造溫馨公益尾牙

農曆歲末將至，圓頭農牧公司延續「取之於社會、用之於社會」的企業精神，今日攜手多家在地商家，於光華園餐廳舉辦「愛心耀晨光、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。