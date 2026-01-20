快訊

金門115年首例水獺通報死亡 待解剖綜合判定死因

中央社／ 金門20日電
金門太湖20日有民眾發現歐亞水獺屍體，金門縣野生動物救援暨保育協會獲報將水獺屍體帶回進行初步處置，後續將送農業部獸醫研究所解剖及病理檢驗以判定死因。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供（中央社）
金門太湖20日有民眾發現歐亞水獺屍體，金門縣野生動物救援暨保育協會獲報將水獺屍體帶回進行初步處置，後續將送農業部獸醫研究所解剖及病理檢驗以判定死因。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供（中央社）

金門太湖今天有民眾發現歐亞水獺屍體，金門野保協會表示，這是今年民眾通報首例，初步判定無致死傷口，將送至農業部獸醫研究所解剖及病理檢驗後，綜合各方資訊判定死因。

金門是全台灣僅存有較穩定歐亞水獺族群地區，今天有民眾在金湖鎮太湖發現水獺屍體，通報金門縣政府、金門縣野生動物救援暨保育協會等單位處理。

野保協會總幹事陳鳳華接受中央社採訪表示，今天民眾通報死亡個體為民國115年首起民眾通報案例，協會已將屍體帶回進行形體測量、傷口拍照與照X光等處置，該隻水獺為成年雌性，初步判定身上無致死傷口，將再送至農業部獸醫研究所解剖及病理檢驗後，綜合各方資訊才能判定死因。

金門縣政府產業發展處表示，該隻水獺屍體仍待進一步檢驗才能得知死因，而過去幾年有較多水獺路殺案件，縣府目前均會與專家學者合作，在工程涉及水獺敏感區域，以及水獺經常活動水域，製作水獺生態廊道、階梯等讓水獺通行，避免水獺走上一般道路，與車輛爭道導致遭路殺。

產業發展處也表示，如民眾發現水獺屍體，可通報縣府1999專線，或聯繫金門縣野生動物救援暨保育協會處理。

金門野保協會常務理事袁守立受訪表示，近10年水獺研究團隊、在地社區等單位與縣府產發處合作，持續辦理各項水獺友善設施，但113年後金門西半島與島中央水獺活動量持續減少，特別是島中央重要湖庫現幾無水獺活動，整體水獺分布嚴重集縮於東半島水域及海岸線棲地，不利於金門地區歐亞水獺的長久存續。

袁守立指出，水系內的河道是否暢通對水獺來說很重要，建議金門縣政府與相關單位改善西半島與島中央水系連通，如遇缺水時也可透過再生水灌注等。

根據金門縣產業發展處網站資料，金門112年有7例水獺案件紀錄，包含2例路殺、1例犬殺，其他為不明原因，113年有1例路殺，114年有1例不明原因。

