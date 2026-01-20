快訊

澎湖警局換主帥 縣長陳光復盼打造更安全宜居離島

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖縣警察局長林樹國（右）宣誓上任。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，警政署資訊室主任林樹國接任澎湖縣警察局長。陳光復期許他帶領員警持續精進治安、交通、防詐及反毒等各項警政工作，為縣民打造更安全、宜居的生活環境。

今天的交接典禮由縣長陳光復主持，警政署警政委員陳明君擔任監交人。卸任局長林温柔調台南市警局督察長。新任局長林樹國是中央警官學交通學系53期畢業，有國立交通大學資訊管理研究所博士學位，曾任桃園市警八德分局長、大溪分局長，以及南投縣警局副局長等職務，具實務經驗與資訊管理專長。

陳光復表示，警察是守護城市安全的重要力量，感謝歷任警察局長及全體警察同仁長期以來的努力與貢獻，讓澎湖整體治安與交通秩序持續穩定。他說，縣府十分重視並體恤警察同仁的辛勞，在議會支持下，已提高警察同仁深夜執勤津貼，並將健康檢查補助調升為每年7000元，同時添購防寒外套，期盼透過實際行動，照顧警察同仁的工作與生活。

陳光復說，澎湖以觀光立縣，每年吸引超過百萬名遊客到訪，從年初到年底舉辦多項大型活動與賽事，包括上元乞龜、鐵人三項賽、澎湖國際海上花火節、泳渡澎湖灣、追風音樂節、跳島自行車以及迎風大行軍等，都有賴員警在治安維護與交通疏導上付出辛勞，才能確保活動順利進行，提供遊客安心、安全的旅遊品質，也為地方發展奠定穩固基礎。

澎湖縣警察局長林樹國宣誓上任。圖／澎湖縣政府提供
