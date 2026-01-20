募捐僅達4成 人安鳳山平安站號召愛心為寒士送暖

人安基金會鳳山平安站今天舉辦「圍爐禦寒」活動，以年菜溫暖街友身心。基金會表示，「寒士吃飽30」活動今年募款目前僅達4成，呼籲社會大眾伸出援手，助寒士熬過寒冬。

財團法人人安基金會鳳山平安站指出，今天適逢24節氣中最冷的「大寒」，強烈冷氣團南下，全台面臨連續4天急凍降溫。當大多數家庭正準備年貨迎接新春時，街頭無家者面臨的卻是生命威脅。人安基金會鳳山平安站今天於站內舉辦「圍爐禦寒」活動，以7道熱騰騰年菜給寒士試吃，溫暖10名寒士滄桑身心。

人安鳳山平安站精心準備「寒士吃飽30」7道經典年菜，包括御品佛跳牆、琥珀獅子頭、椒鹽素拚香等。一道道熱食在寒冷的大寒時節送上桌，不僅暖了寒士的胃，也填補了長期孤獨、不被社會看見的心理缺口。「大寒」雖是嚴寒之極，卻也是冬去春來契機，希望寒士們能有力氣熬過風雪，迎接轉運。

人安「寒士吃飽30」活動，今年已是第36屆，這個有大愛的社會關懷運動，目前僅達4成，仍有超過半數經費亟需社會大眾共同支持。人安基金會誠摯呼籲社會大眾伸出援手，防飢年禮新台幣800元1份，提供寒士年節溫飽；應急紅包600元1份，總共1400元。除了線上捐款也可捐款至劃撥帳號4217-3742（戶名：人安基金會），助貧專線：（07）710-4937。

基金會接受中央社記者電訪表示，「寒士吃飽30」活動將於2月2日發放年禮跟應急紅包給寒士，另捐款將於2月底截止，希望社會大眾發揮愛心，助寒士走向春天。