快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

募捐僅達4成 人安鳳山平安站號召愛心為寒士送暖

中央社／ 高雄20日電
人安基金會鳳山平安站20日在站內舉辦「圍爐禦寒」活動，以7道熱騰騰年菜給寒士試吃，同時誠摯呼籲社會大眾伸出援手，響應支持「寒士吃飽30」活動。圖／人安基金會提供（中央社）
人安基金會鳳山平安站20日在站內舉辦「圍爐禦寒」活動，以7道熱騰騰年菜給寒士試吃，同時誠摯呼籲社會大眾伸出援手，響應支持「寒士吃飽30」活動。圖／人安基金會提供（中央社）

人安基金會鳳山平安站今天舉辦「圍爐禦寒」活動，以年菜溫暖街友身心。基金會表示，「寒士吃飽30」活動今年募款目前僅達4成，呼籲社會大眾伸出援手，助寒士熬過寒冬。

財團法人人安基金會鳳山平安站指出，今天適逢24節氣中最冷的「大寒」，強烈冷氣團南下，全台面臨連續4天急凍降溫。當大多數家庭正準備年貨迎接新春時，街頭無家者面臨的卻是生命威脅。人安基金會鳳山平安站今天於站內舉辦「圍爐禦寒」活動，以7道熱騰騰年菜給寒士試吃，溫暖10名寒士滄桑身心。

人安鳳山平安站精心準備「寒士吃飽30」7道經典年菜，包括御品佛跳牆、琥珀獅子頭、椒鹽素拚香等。一道道熱食在寒冷的大寒時節送上桌，不僅暖了寒士的胃，也填補了長期孤獨、不被社會看見的心理缺口。「大寒」雖是嚴寒之極，卻也是冬去春來契機，希望寒士們能有力氣熬過風雪，迎接轉運。

人安「寒士吃飽30」活動，今年已是第36屆，這個有大愛的社會關懷運動，目前僅達4成，仍有超過半數經費亟需社會大眾共同支持。人安基金會誠摯呼籲社會大眾伸出援手，防飢年禮新台幣800元1份，提供寒士年節溫飽；應急紅包600元1份，總共1400元。除了線上捐款也可捐款至劃撥帳號4217-3742（戶名：人安基金會），助貧專線：（07）710-4937。

基金會接受中央社記者電訪表示，「寒士吃飽30」活動將於2月2日發放年禮跟應急紅包給寒士，另捐款將於2月底截止，希望社會大眾發揮愛心，助寒士走向春天。

捐款 大寒 年菜

延伸閱讀

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

朋友生完收10萬紅包！她怨貢獻婆家無回報 過來人勸：投資自己就好

高雄鳳山議員參選人+1？曾代表台灣基進黨參選的李雨蓁掛看板

高雄鳳山首條「保護型自行車道」地方反彈 交通局遭施壓塗銷僅剩一側

相關新聞

澎湖警局換主帥 縣長陳光復盼打造更安全宜居離島

澎湖縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，警政署資訊室主任林樹國接任澎湖縣警察局長。陳光復期許他帶領員警持續精進治安、交...

募捐僅達4成 人安鳳山平安站號召愛心為寒士送暖

人安基金會鳳山平安站今天舉辦「圍爐禦寒」活動，以年菜溫暖街友身心。基金會表示，「寒士吃飽30」活動今年募款目前僅達4成，...

高雄市警局長趙瑞華上任 陳其邁期許春節不打烊

高雄市警察局今天舉行新、卸任局長及14名分局長及大隊長交接，高雄市警察局長由航空警察局長趙瑞華接任，市長陳其邁主持布達典...

高雄市府變身家具展場 「高雄過好年」30商圈今同步起跑

高雄市府經發局長廖泰翔今天會同大高雄30個商圈理事長宣布，「2026高雄過好年」系列活動今天開始起跑。今年烏魚子價格比以...

歲末送暖 圓頭農牧攜手金門商家打造溫馨公益尾牙

農曆歲末將至，圓頭農牧公司延續「取之於社會、用之於社會」的企業精神，今日攜手多家在地商家，於光華園餐廳舉辦「愛心耀晨光、...

高雄寵物公園今年再增3處 繽紛特色入口處成打卡點

高雄寵物登記在養犬貓數量近40萬隻，全市各地陸續設置寵物公園活動區，目前已達11處，今年將再增加仁武92期、林園區漁港公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。