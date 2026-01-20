高雄市警局長趙瑞華上任 陳其邁期許春節不打烊

高雄市警察局今天舉行新、卸任局長及14名分局長及大隊長交接，高雄市警察局長由航空警察局長趙瑞華接任，市長陳其邁主持布達典禮。陳其邁表示，治安沒有空窗期，「市長不睡覺，治安不打烊」，接任的局長責任重大，他期許在既有基礎上持續精進，全面打擊犯罪。

高雄市警察局長等人交接典禮，由陳其邁和警政署副署長李文章監交印信。陳其邁致詞表示，他感謝原任警察局長林炎田別在任內3年多以來「日也操、暝也操」，多起重大刑案親自督軍，戮力守護高雄治安，為城市交出一張亮眼成績單，當林炎田向他報告「市府重點治安工作均已貫徹落實」當下，他便知道林炎田將交棒。

陳其邁說，陳其邁列舉林炎田的治安成果，去年高雄市暴力犯罪僅31件，為六都最低；槍擊案件僅3件，較2020年減少11件、降幅達八成；緝毒防制工作連續4年獲全國特優；交通安全方面，高雄更是六都中唯一A1類死亡車禍連續5年下降的城市，並比2020年降幅達27%。

陳其邁表示，提出這些數據，並不是要給新任局長壓力，是因為趙局長本身在高雄服務，也曾經擔任過湖內、岡山、鳳山、苓雅等分局的分局長、督察長、副局長等職務，他相信趙局長上任可以立刻上手，全力拚治安。

因緊接春節臨，陳其邁期許「治安沒有空窗期」，希望警方在既有基礎上持續精進，全面打擊犯罪，並期勉員警維持紀律，讓市民能安心度過一個平穩的農曆新年。

高雄市警局這波階人事調動，除了局長林炎田調台北市警察局長、由趙瑞華接市警局局長、督察長梁東山、桃園市警察局主任秘書侯東輝接任副局長、花蓮縣警察局長陳百祿接任督察長；前鎮分局長洪榮敏、苓雅分局長蔡鴻謀、仁武分局長陳膺方升警政監。