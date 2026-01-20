快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

高雄市警局長趙瑞華上任 陳其邁期許春節不打烊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右）剛監交，便對新任警察局長趙瑞華耳提面命。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁（右）剛監交，便對新任警察局長趙瑞華耳提面命。記者林保光／攝影

高雄市警察局今天舉行新、卸任局長及14名分局長及大隊長交接，高雄市警察局長由航空警察局長趙瑞華接任，市長陳其邁主持布達典禮。陳其邁表示，治安沒有空窗期，「市長不睡覺，治安不打烊」，接任的局長責任重大，他期許在既有基礎上持續精進，全面打擊犯罪。

高雄市警察局長等人交接典禮，由陳其邁和警政署副署長李文章監交印信。陳其邁致詞表示，他感謝原任警察局長林炎田別在任內3年多以來「日也操、暝也操」，多起重大刑案親自督軍，戮力守護高雄治安，為城市交出一張亮眼成績單，當林炎田向他報告「市府重點治安工作均已貫徹落實」當下，他便知道林炎田將交棒。

陳其邁說，陳其邁列舉林炎田的治安成果，去年高雄市暴力犯罪僅31件，為六都最低；槍擊案件僅3件，較2020年減少11件、降幅達八成；緝毒防制工作連續4年獲全國特優；交通安全方面，高雄更是六都中唯一A1類死亡車禍連續5年下降的城市，並比2020年降幅達27%。

陳其邁表示，提出這些數據，並不是要給新任局長壓力，是因為趙局長本身在高雄服務，也曾經擔任過湖內、岡山、鳳山、苓雅等分局的分局長、督察長、副局長等職務，他相信趙局長上任可以立刻上手，全力拚治安。

因緊接春節臨，陳其邁期許「治安沒有空窗期」，希望警方在既有基礎上持續精進，全面打擊犯罪，並期勉員警維持紀律，讓市民能安心度過一個平穩的農曆新年。

高雄市警局這波階人事調動，除了局長林炎田調台北市警察局長、由趙瑞華接市警局局長、督察長梁東山、桃園市警察局主任秘書侯東輝接任副局長、花蓮縣警察局長陳百祿接任督察長；前鎮分局長洪榮敏、苓雅分局長蔡鴻謀、仁武分局長陳膺方升警政監。

新任分局長及大隊長分別是，旗山分局長王志中調任、鹽埕分局長高德昌、林園分局長曾順光、六龜分局長謝錫釗、苓雅分局長林俊賢、鳳山分局長王春生、岡山分局長王永吉、仁武分局長徐釗斌、鼓山分局長郭子弘、左營分局長李明道、小港分局長江慶斌、前鎮分局長黃元民、湖內分局長李明達、交通警察大隊長劉清俊。

新上任的高雄市警察局長趙瑞華。記者林保光／攝影
新上任的高雄市警察局長趙瑞華。記者林保光／攝影

警察 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

高雄新春小物「鹹蛋超人」提燈 小紅包春聯發送日看過來

【重磅快評】蔣萬安又被擺一道 民進黨雅量僅及陳其邁？

林宸佑涉國安法遭羈押 陳其邁：多數媒體都能以國家利益為優先

談台美關稅 陳其邁： 輔導「台灣隊」在供應鏈重組中搶得先機

相關新聞

高雄市警局長趙瑞華上任 陳其邁期許春節不打烊

高雄市警察局今天舉行新、卸任局長及14名分局長及大隊長交接，高雄市警察局長由航空警察局長趙瑞華接任，市長陳其邁主持布達典...

高雄市府變身家具展場 「高雄過好年」30商圈今同步起跑

高雄市府經發局長廖泰翔今天會同大高雄30個商圈理事長宣布，「2026高雄過好年」系列活動今天開始起跑。今年烏魚子價格比以...

歲末送暖 圓頭農牧攜手金門商家打造溫馨公益尾牙

農曆歲末將至，圓頭農牧公司延續「取之於社會、用之於社會」的企業精神，今日攜手多家在地商家，於光華園餐廳舉辦「愛心耀晨光、...

高雄寵物公園今年再增3處 繽紛特色入口處成打卡點

高雄寵物登記在養犬貓數量近40萬隻，全市各地陸續設置寵物公園活動區，目前已達11處，今年將再增加仁武92期、林園區漁港公...

屏東敬老卡升級申辦量新增8000人 使用率最高是國民運動中心

屏東縣縣政府鼓勵長輩多外出、多活動，維持行動力，去年2025年11月起將敬老卡點數提升到1000點並擴大使用範圍，去年第...

都市門面掉漆 高雄公園設施老舊

高雄國際機場斥資880億元改建，機場對側的高雄公園卻20年未更新，木棧道與生態池破舊，且僅有一處罐頭式遊具，導致公園整體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。