高雄美昌抽水站增加抽水機組 改善右昌地區積淹水

中央社／ 高雄20日電

為改善楠梓區右昌地區中泰街周邊積淹水問題，高雄市水利局向中央爭取補助美昌抽水站功能提升，完工後提升至每秒4噸抽水量，並辦理抽水站站體前池擴建工程，預計22日開工。

高雄市楠梓區右昌地區地勢低窪並受潮汐影響，屬積淹水風險較高區域，高雄市水利局今天新聞稿指出，水利局向內政部國土管理署爭取並獲補助經費新台幣4000萬元，辦理美昌抽水站功能提升工程，預計22日開工，今年12月底完工。

水利局說明，工程將新增2台每秒1噸沉水式抽水機，並整合既有沉水式抽水機每秒2噸聯合操作，完工後提升至每秒4噸抽水量，同時辦理抽水站站體前池擴建工程，由容量360立方公尺增加至720立方公尺，提升抽水效率與運轉穩定度。

除了提升美昌抽水站效能，水利局並設有路面淹水感知器及下水道水位計等監測設備，再配合後勁溪水位及潮汐預報，可與右昌抽水站及廣昌滯洪池聯合操作，提升該區域防洪韌性。

另外，配合新台17線道路闢建工程，水利局也辦理廣昌排水護岸加高，降低沿線溢淹風險，進而降低整體右昌地區發生積淹水的機率。

水利局表示，考量工程期間正值汛期，將採分段施工，確保既有抽水設備於汛期間維持正常運作，不影響原有防汛功能，施工期間將影響部分後勁溪旁步道使用。市府也會督促包商做好相關交維措施，減少對居民的影響。

水利局 淹水 高雄市

高雄市警局長趙瑞華上任 陳其邁期許春節不打烊

高雄市警察局今天舉行新、卸任局長及14名分局長及大隊長交接，高雄市警察局長由航空警察局長趙瑞華接任，市長陳其邁主持布達典...

高雄市府變身家具展場 「高雄過好年」30商圈今同步起跑

高雄市府經發局長廖泰翔今天會同大高雄30個商圈理事長宣布，「2026高雄過好年」系列活動今天開始起跑。今年烏魚子價格比以...

歲末送暖 圓頭農牧攜手金門商家打造溫馨公益尾牙

農曆歲末將至，圓頭農牧公司延續「取之於社會、用之於社會」的企業精神，今日攜手多家在地商家，於光華園餐廳舉辦「愛心耀晨光、...

高雄寵物公園今年再增3處 繽紛特色入口處成打卡點

高雄寵物登記在養犬貓數量近40萬隻，全市各地陸續設置寵物公園活動區，目前已達11處，今年將再增加仁武92期、林園區漁港公...

屏東敬老卡升級申辦量新增8000人 使用率最高是國民運動中心

屏東縣縣政府鼓勵長輩多外出、多活動，維持行動力，去年2025年11月起將敬老卡點數提升到1000點並擴大使用範圍，去年第...

都市門面掉漆 高雄公園設施老舊

高雄國際機場斥資880億元改建，機場對側的高雄公園卻20年未更新，木棧道與生態池破舊，且僅有一處罐頭式遊具，導致公園整體...

