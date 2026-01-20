高雄美昌抽水站增加抽水機組 改善右昌地區積淹水

為改善楠梓區右昌地區中泰街周邊積淹水問題，高雄市水利局向中央爭取補助美昌抽水站功能提升，完工後提升至每秒4噸抽水量，並辦理抽水站站體前池擴建工程，預計22日開工。

高雄市楠梓區右昌地區地勢低窪並受潮汐影響，屬積淹水風險較高區域，高雄市水利局今天新聞稿指出，水利局向內政部國土管理署爭取並獲補助經費新台幣4000萬元，辦理美昌抽水站功能提升工程，預計22日開工，今年12月底完工。

水利局說明，工程將新增2台每秒1噸沉水式抽水機，並整合既有沉水式抽水機每秒2噸聯合操作，完工後提升至每秒4噸抽水量，同時辦理抽水站站體前池擴建工程，由容量360立方公尺增加至720立方公尺，提升抽水效率與運轉穩定度。

除了提升美昌抽水站效能，水利局並設有路面淹水感知器及下水道水位計等監測設備，再配合後勁溪水位及潮汐預報，可與右昌抽水站及廣昌滯洪池聯合操作，提升該區域防洪韌性。

另外，配合新台17線道路闢建工程，水利局也辦理廣昌排水護岸加高，降低沿線溢淹風險，進而降低整體右昌地區發生積淹水的機率。

水利局表示，考量工程期間正值汛期，將採分段施工，確保既有抽水設備於汛期間維持正常運作，不影響原有防汛功能，施工期間將影響部分後勁溪旁步道使用。市府也會督促包商做好相關交維措施，減少對居民的影響。