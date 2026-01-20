快訊

高雄市府變身家具展場 「高雄過好年」30商圈今同步起跑

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年的南北乾貨價格曝光，業者透露，干貝約漲2成、烏魚子下修1成價格左右。記者徐白櫻／攝影
今年的南北乾貨價格曝光，業者透露，干貝約漲2成、烏魚子下修1成價格左右。記者徐白櫻／攝影

高雄市府經發局長廖泰翔今天會同大高雄30個商圈理事長宣布，「2026高雄過好年」系列活動今天開始起跑。今年烏魚子價格比以往親民1成左右、干貝上漲2成，1月31日由三鳳中街年貨大街打頭陣發放「年小紅包」，後續27處商圈接力舉辦，涵蓋春聯拓印、創意DIY手作及舞台表演等過好年行銷活動。

除商圈活動外，青年家具街與鳥松家具街聯手搶攻農曆年前除舊布新商機，即日至1月23日在市府中庭設置家具展區，市民朋友可以「馬」上換新居。展示期間安排互動遊戲，闖關成功可獲得枕頭買一送一優惠券及家具折扣優惠等好禮。

高市經發局今早在市府舉辦記者會，經發局長廖泰翔、議員郭建盟與邱俊憲等人，會同各商圈理事長一起為「2026高雄過好年」活動揭幕。廖泰翔說，市府去年底完成中央公園玉竹街市容轉型，打造人本思維的步行購物體驗，今年準備優化三鳳中街及新堀江商圈，持續提升商圈購物環境。

三鳳中街管委會理事長伍進昌說，三鳳中街涵蓋傳統南北貨、年節食材與各式伴手禮，一站式滿足所有年節採買需求，近日已出現年節購買人潮。大致而言，今年干貝約漲價2成，烏魚子價格則下調1成左右，其他香菇、堅果類等年貨商品價格持穩。

高雄市經發局說，1月31日起至2月14日在各地商圈舉辦過好年行銷活動，活動中發送馬年小紅包，更結合春聯拓印、創意DIY手作及精彩的舞台表演，讓市民採買年貨之餘也能體驗手作樂趣。

高雄過好年系列活動起跑，全市各地共30個商圈好買、好逛。記者徐白櫻／攝影
高雄過好年系列活動起跑，全市各地共30個商圈好買、好逛。記者徐白櫻／攝影
高府市府中庭安排臨時家具展區，洽公民眾也可以順道徵詢專業意見。記者徐白櫻／攝影
高府市府中庭安排臨時家具展區，洽公民眾也可以順道徵詢專業意見。記者徐白櫻／攝影
高雄過好年系列活動起跑，共有30個商圈好買、好逛，圖為旗津商圈的海鮮澎湃料理。記者徐白櫻／攝影
高雄過好年系列活動起跑，共有30個商圈好買、好逛，圖為旗津商圈的海鮮澎湃料理。記者徐白櫻／攝影
高市經發局今天上午在市府廣場舉辦「2026高雄過好年」啟動儀式。記者徐白櫻／攝影
高市經發局今天上午在市府廣場舉辦「2026高雄過好年」啟動儀式。記者徐白櫻／攝影

