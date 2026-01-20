高雄市府變身家具展場 「高雄過好年」30商圈今同步起跑

高雄市府經發局長廖泰翔今天會同大高雄30個商圈理事長宣布，「2026高雄過好年」系列活動今天開始起跑。今年烏魚子價格比以往親民1成左右、干貝上漲2成，1月31日由三鳳中街年貨大街打頭陣發放「馬年小紅包」，後續27處商圈接力舉辦，涵蓋春聯拓印、創意DIY手作及舞台表演等過好年行銷活動。

除商圈活動外，青年家具街與鳥松家具街聯手搶攻農曆年前除舊布新商機，即日至1月23日在市府中庭設置家具展區，市民朋友可以「馬」上換新居。展示期間安排互動遊戲，闖關成功可獲得枕頭買一送一優惠券及家具折扣優惠等好禮。

高市經發局今早在市府舉辦記者會，經發局長廖泰翔、議員郭建盟與邱俊憲等人，會同各商圈理事長一起為「2026高雄過好年」活動揭幕。廖泰翔說，市府去年底完成中央公園玉竹街市容轉型，打造人本思維的步行購物體驗，今年準備優化三鳳中街及新堀江商圈，持續提升商圈購物環境。

三鳳中街管委會理事長伍進昌說，三鳳中街涵蓋傳統南北貨、年節食材與各式伴手禮，一站式滿足所有年節採買需求，近日已出現年節購買人潮。大致而言，今年干貝約漲價2成，烏魚子價格則下調1成左右，其他香菇、堅果類等年貨商品價格持穩。