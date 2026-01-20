歲末送暖 圓頭農牧攜手金門商家打造溫馨公益尾牙

農曆歲末將至，圓頭農牧公司延續「取之於社會、用之於社會」的企業精神，今日攜手多家在地商家，於光華園餐廳舉辦「愛心耀晨光、歡喜尾牙暖團圓」同樂會，邀請晨光基金會服務的150位長者及身心障礙朋友共聚一堂，以溫馨尾牙活動傳遞年節關懷。

有別於傳統圓桌圍爐形式，圓頭農牧此次特別規畫「互動市集」型態的尾牙宴，現場設置多個美食攤位，讓參與的長輩與身心障礙朋友可自由走逛、挑選餐點，在輕鬆互動中享受用餐樂趣。

圓頭農牧董事長薛承琛表示，希望透過市集形式，讓長輩不只是「吃辦桌」，而是能主動參與、與人互動，提升認知刺激與社會連結感，感受被尊重與被需要。

本次活動由圓頭農牧公司、中華美食協會及光華園文創共同發起，並號召多家在地美食品牌共襄盛舉，包括菓子燒、黑人油飯、瓊林水煎包、阿珠媽燒餅、溫記賴家大腸包小腸等，共計10家美食攤位進駐，提供多元餐食選擇。圓頭農牧另貼心準備海鮮粥與牛滴精補充營養，中華美食協會則帶來港式點心與經典台式小吃，光華園餐廳也提供多道招牌料理，讓現場賓客吃得豐富又安心。

活動期間，金響亮樂團進行公益演出，悠揚樂聲與熱鬧市集相互交織，營造濃厚年節氛圍；現場並安排懷舊童玩、拉彩球等互動遊戲，笑聲不斷，氣氛溫馨熱絡。

晨光基金會創辦人施美珠感謝圓頭農牧及各界企業的用心投入，指出這場活動不僅是一場尾牙聚會，更是對弱勢族群的實質陪伴與支持，讓長者與身心障礙朋友在歲末感受到社會溫暖。