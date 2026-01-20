快訊

高雄寵物公園今年再增3處 繽紛特色入口處成打卡點

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市各區陸續設置寵物公園活動區，目前已達11處，今年將再增加仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座。圖／高雄市工務局提供
高雄市各區陸續設置寵物公園活動區，目前已達11處，今年將再增加仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座。圖／高雄市工務局提供

高雄寵物登記在養犬貓數量近40萬隻，全市各地陸續設置寵物公園活動區，目前已達11處，今年將再增加仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座，以「一區至少一處」原則，並在公園設置特色入口意象，結合代表犬種和在地故事，不僅成為場域識別，也吸引飼主拍照打卡。

高雄市第一處寵物公園為在苓雅區中正公園，之後陸續在岡山87期公五公園擴增，2023年底新增鳳山中山公園、仁武西營區綠地、前鎮第79期公13、楠梓07兒21（創新路）等4處，2024年再於彌陀、橋頭、梓官、燕巢及岡山增設5處，總數達11處，今年預計再新增仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座，逐步擴充服務量能。

工務局公園處表示，寵物公園除了遵循「一區至少一處」原則，也需考量周邊環境並取得地方共識，部分居民會擔憂噪音或空間被壓縮，市府多選定使用率較低、且不緊鄰住家的公園規畫設置，並與當地充分溝通後推動。近年更優先在人口密集、需求強烈區域設置，讓飼主就近使用，不必遠行。

此外，各寵物公園均設置特色入口意象，結合代表犬種與在地故事，成為場域識別，也吸引飼主拍照打卡。設施方面打造包含圍籬、雙層出入口、大小犬分區、草坪、遊憩設施、休憩座椅、飲水與清潔設備等，並設置告示牌進行守則、動保觀念及犬種科普宣導。部分場地更依需求加強遮蔭與照明，提升整體使用品質。

公園處提醒，活動區雖由公園處負責維護環境，但寵物犬活動區的良好使用仍需仰賴飼主共同維護，包括遵守規則、隨手清理毛孩排泄物等，讓友善空間得以長久運作。

高雄市各區陸續設置寵物公園活動區，目前已達11處，今年將再增加仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座。圖／高雄市工務局提供
高雄市各區陸續設置寵物公園活動區，目前已達11處，今年將再增加仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座。圖／高雄市工務局提供
高雄市各區陸續設置寵物公園活動區，目前已達11處，今年將再增加仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座。圖／高雄市工務局提供
高雄市各區陸續設置寵物公園活動區，目前已達11處，今年將再增加仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座。圖／高雄市工務局提供
高雄市各區陸續設置寵物公園活動區，目前已達11處，今年將再增加仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座。圖／高雄市工務局提供
高雄市各區陸續設置寵物公園活動區，目前已達11處，今年將再增加仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座。圖／高雄市工務局提供

