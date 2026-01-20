屏東敬老卡升級申辦量新增8000人 使用率最高是國民運動中心

屏東縣縣政府鼓勵長輩多外出、多活動，維持行動力，去年2025年11月起將敬老卡點數提升到1000點並擴大使用範圍，去年第四季申辦量新增近8000人，使用率達56％，使用率最高是台鐵、公車客運與屏東市國民運動中心，其次是小黃公車與Youbike。

社會處指出，屏東縣敬老卡的使用率從2022年的不到2成，隨著服務項目擴大，2023年使用率提升至28.7%，2024年成長近4成，去年2025年擴大升級後，第四季申辦量新增近8000名長輩，是前三季近3倍，使用率更達56%，代表越來越多長輩「真的在用」這張卡，而非只是一張放在皮夾裡的卡片。

社會分析，在使用人次部分，2023年全年約44萬人次，2024年成長約87萬人次，幾乎翻倍；2025年更是超過127萬人次，平均每月超過10萬次外出，等於平均每天有3500名長輩透過敬老卡搭車、運動或外出活動。

實際用途，2025年第四季使用率最高項目是台鐵、公車客運與屏東市國民運動中心，其次是小黃公車與YouBike，社會處表示，符合鼓勵外出、維持健康的政策目標。

社會處觀察，從第四季數據顯示敬老卡正改變長輩外出行為，且女性長者特別明顯，外出次數比男性多近2萬人次。表敬老卡確實幫助更多長輩，尤其是女性長者，走出家門、走進社區、維持社交與活動力。

社會處指出，敬老卡預算從2022年870萬元，成長至去年2025年的3590萬元，規模擴大逾4倍；2025年的實際補助金額已超過3860萬元。這不只是預算增加，代表這些資源被長輩用在長輩的移動與生活上，反映縣府對高齡友善的長期投入。

屏東縣敬老卡可使用在台鐵、計程車、YouBike、航運到小琉球，並首創讓具身障身分敬老卡持卡者可搭乘復康巴士，社會處指出，都是為讓不同身體狀況長輩，能有適合自己外出方式。

「敬老卡已不只是一張卡片，而是幫助長輩走得出去、動得起來、生活更有活力的重要工具！」社會處表示，縣府持續優化交通與使用服務，讓每一名長輩的外出，都更安心、更便利。

社會處提醒，2025年11月以前持卡的民眾，不用換卡，只要帶卡片到屏東縣33鄉鎮市公所任一處「過卡」一次，點數才會升級，之後就可以每個月自動享有1000點補助（點數更新時間為「當月第一次成功扣點時」自動重置）。