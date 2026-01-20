聽新聞
鱷雀鱔疑入侵高雄凹子底公園

聯合報／ 記者郭韋綺李宗祐／連線報導

嘉義縣六腳鄉1處池塘上月出現俗稱外來種魚類「鱷雀鱔」，無獨有偶，近日民眾在高雄凹子底森林公園的生態池發現疑似鱷雀鱔，憂心衝擊生態，高市府將派員查察、移除；學者說，該魚牙齒極其鋒利且有毒性，勿自行捕捉或食用。

高市環保局表示，已接獲相關通報，將派員前往凹子底森林公園生態池進行勘查與評估，若確認為鱷雀鱔，將依程序進行移除作業，避免持續危害生態。嘉縣府表示，暫無接獲類似通報，但經人工飼養的野生動物隨意釋放，可依野生動物保育法處5至25萬元不等罰鍰，有危害生態環境之虞還可罰最高250萬元。

凹子底森林公園冬季限定落羽松美景，近來成為拍照打卡景點，1名網友拍下生態池中有巨大魚影，在Threads貼文指出疑似俗稱「幽靈火箭」的鱷雀鱔入侵，其他網友說，「鱷雀鱔幾乎沒天敵，放生態池根本是霸主」，憂心衝擊生態。

嘉義大學水生生物科學系助理教授董哲煌說，高雄與嘉義接連發現鱷雀鱔，恐怕是觀賞用魚遭棄養，此種魚來自美洲密西西比河流域及佛羅里達一帶，屬於硬骨魚類，具有類似肺部功能的鰾，這特性讓牠們在半乾燥的沼澤或缺氧環境中也能存活數天，加上壽命長、食量驚人且具強大掠食性，進入都市景觀池，將侵害原物種。

董哲煌說，鱷雀鱔與河豚毒性類似，人類或犬貓誤食恐產生危險，且牙齒極其鋒利，若發現應通報相關單位；針對外來特殊寵物種棄養問題，董哲煌認為，寵物市場應比照貓狗落實源頭管理，也建議政府應與相關單位合作，針對捕捉、撲殺後的處理流程制定標準。

