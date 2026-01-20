聽新聞
高雄機場拆圍牆 能近距離看飛機

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄國際機場近中山四路一側有堵冰冷圍牆，阻礙觀賞飛機起降，地方更形容圍牆架設鐵絲網猶如「監獄」，市長陳其邁去年底允諾拆除部分圍牆改為通透式牆體，讓民眾沿路即能近距離看飛機，這是高雄機場啟用60年來首度「換牆」，可望提升高雄門面。

市府表示，去年與機場方接觸，確定更新金福路到中安路間的中山四路圍牆，總長約200公尺，這個月進場拆除舊牆，預計年中完工，未來內側會架設鐵欄杆，未拆除的部分圍牆則規畫彩繪，讓用路人在中山四路遇上塞車潮時，視野能舒適些。

市議員李順進說，過去高雄機場外是長達1400公尺冰冷圍牆，圍牆架設鐵絲網、電網，像軍事機關或監獄，如今市長同意改為穿透性，民眾可直接看到飛機起降，不須再冒險爬高，攝影愛好者也有機會拍出更好作品。

過去觀光局曾在高雄機場北側圍牆彩繪博得好評，近中山四路這側的圍牆多年來未曾更動，今年1月起部分牆面已改為通透式牆體。

港后里長柯文世說，以往民眾想看飛機起降只能到機場旁休閒農場或到航廈2樓的飛機觀景台，機場圍牆拆除後，在中山路旁的自行車道就能看飛機起降，應能順勢帶動觀光。建議中山四路自行車道一併打造為綠色廊道，鼓勵騎單車來看飛機。

不過議員鄭光峰提醒，圍牆拆除後雖增加觀賞性，但怕用路人觀賞飛機起降時讓中山四路塞車情形更惡化。建議市府利用翠亨南路旁台糖公園用地打造全新觀景設施並提供停車空間，避免看飛機人潮擠在中山四路。

