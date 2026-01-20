聽新聞
都市門面掉漆 高雄公園設施老舊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄公園木棧道有多處破洞，常有民眾跌倒，生態池內水質更換頻率低，池水呈現深綠色，水質堪憂。記者宋原彰／攝影
高雄國際機場斥資880億元改建，機場對側的高雄公園卻20年未更新，木棧道與生態池破舊，且僅有一處罐頭式遊具，導致公園整體使用率偏低，影響都市門戶形象。地方爭取山訓場與複合式商業設施，皆因市府經費不足未獲實現。

公園處表示，高雄公園現有的兒童遊戲場和體健設施，每年均會評估損壞程度進行維修，未來會視經費研議建置特色遊戲場，並由警察局和社會局進行街友勸導、加強雜物清除，檢討栽植適合的樹種，此外園內木棧道與水池已規畫今年3月進場改善，未來木棧道會改為水泥鋪面，也抽乾水池全面清理。

1979年興建的高雄公園位於小港區大苓社區東側，隔著中山路與高雄機場相望，早年以「飛翔公園」塑造意象，捷運出口處打造睡蓮池和棧橋，入口區設噴泉地標及飛翔薄膜遮棚，是別具歷史意義的特色公園，也是旅客步出機場航廈後第一個重要門面。

不過地方反映，高雄公園占地5.8公頃，親子遊戲空間卻不足，2022年曾評估增設山訓場設施，經費達2500萬，市府多年來未編整建經費而無法改造。

港興里長歐慧玲說，高雄公園公廁長期遭街友占據，需加強管理。大苓里長歐世緯指豪雨時，臨大業北路一側常有大面積積水，內部排水應改善。而木棧道下方的生態水池易潮濕受損，有多處破洞，常有民眾跌倒。生態池內水質更換頻率低，水體都呈深綠色，生態堪憂。亦有民眾抱怨兒童遊憩區過小、設施老舊，孩童已不太願意前往休憩。

市議員李順進表示，高雄公園經歷多次風災，設施多損壞，此外如能廣植亮色系的花鈴木、鳳凰木、阿勃勒等樹木，可增加活潑印象，但市府屢以經費問題推託。

此外，高雄公園緊鄰中山路有處占地龐大的中油除油所，議員陳麗娜認為，全市除油所已陸續遷往第六、第七貨櫃碼頭，這處除油所遷移後也應結合高雄公園做都市更新，建議打造如同桃園機場旁的免稅大型商場，成為亮點。

