小港機場對面「高雄公園」20年未更新 觀光門面盼升級

高雄國際機場啟動880億元改建計畫，但位在機場出口對側、高雄重要觀光門面的「高雄公園」卻長達20年未改造，園內不僅木棧道、生態池破舊不堪，甚至僅一處罐頭式遊具，設施老舊、環境單調，造成公園使用率偏低，大程度減低都市門戶價值，地方上近年屢次爭取增設山訓場設施或引入複合式商業設施，均遭市府以經費不足為由無法實現。

公園處表示，高雄公園現有兒童遊戲場和體健設施，每年均會評估損壞程度做現況維修，未來會視經費檢討建置特色遊戲場，並由警察局和社會局進行街友勸導、加強雜物清除，另如有樹木缺株或補植時，將檢討種植適合樹種，園內木棧道與水池已規劃在今年3月進場改善，木棧道改為水泥鋪面，水池則抽水全面清掃。

高雄公園建於1979年，位於小港區大苓社區東側，隔著中山路與高雄機場相望，內有捷運機場站出口，早年以「高雄飛翔公園」塑造公園意象，建置兒童遊戲設施，捷運出口處塑造睡蓮池和棧橋，入口區設置噴泉地標及飛翔薄膜遮棚，成為早年具歷史意義的特色公園。

高雄公園為高雄機場出航廈後，第一個重要公園門面，面積雖達5.8公頃，惟親子遊戲區卻空間不足，市府2022年曾評估增設山訓場設施如獨木橋、攀岩繩索、圓滾筒、跳箱等，卻因經費達2500萬，市府多年未編經費而延宕至今。

港興里長歐慧玲表示，高雄公園使用率高，山訓場概念符合民眾期待，在考量安全及維護管理可行性之下，希望儘速興建；此外公園公廁長期遭街友占據，也要加強管理。大苓里長歐世緯表示，豪雨時公園臨大業北路側常有大面積積水，內部排水應做整體性規畫。

歐世緯表示，公園木棧道下方是生態水池，易潮濕受損，上方長期曝曬，造成長期有多處破洞，常有民眾跌倒，且生態池內池內烏龜、魚群眾多，但水質更換頻率低，水體呈深綠色，生態堪憂。民眾也抱怨兒童遊憩區過小、設施老舊，周末時孩童爭搶嚴重，已不太願意到公園休憩了。

市議員李順進表示，高雄公園內僅一處罐頭式遊具，且園區經歷多次風災，欠缺開花植物，應廣植亮色系植被如花鈴木、鳳凰木、阿勃勒等，增加活潑印象，市府卻屢次已經費為由推托。

此外，高雄公園旁、緊鄰中山路有處占地龐大的中油除油所，負責中油潤滑油事業部在高雄相關供應服務；市議員陳麗娜表示，全市除油所已陸續遷往第六、第七貨櫃碼頭，該處除油所啟動遷移後，應結合高雄公園做都市更新商業開發，打造如同桃園機場旁的免稅大型商場，「如此有代表性的公園，已經超過20年未更新了！」