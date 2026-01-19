屏東縣火災發生件數減少近4成 高救隊成立後急救成功率提高

今天1月19日119消防節，屏東縣消防局統計，2025年火災發生件數跟2024年相比減少584件，降幅約38.7%，消防局長李彬正說，關鍵在於提升防火宣導，雜草火警、墓地火警發生件數下降；消防局2024年底成立高級救護隊，與轄區分隊雙軌出勤，提升急救存活率。

今天119表揚大會，消防局感謝台灣能美防災公司捐贈2000個住宅用火災警報器，優先提供偏鄉地區、獨居老人、低收入戶及身心障礙者等族群安裝使用，提升居家防火安全意識。

消防局表示，受惠於防災設配普及，屏東縣住宅用火災警報器裝設率9成9，屏東縣去年2025年1到12月火災發生件數，相較於2024年同期減少584件，降幅約38.7％。局長李彬正說，雜草與墓地火警件數有下降，也強化這方面防火宣導意識。

緊急救護方面，消防局在2024年12月成立高級救護隊，與轄區分隊採雙軌出勤模式，提升到院前緊急救護品質。消防局統計，2025年1月至11月OHCA（到院前心肺功能停止）急救存活率，已由前一年同期23.9%提升至29.7%，健康出院人數也從12人倍增至24人，急救成功率與健康出院人數均創下消防局成立以來歷史新高。

今天舉行消防節表揚大會，公開表揚獲鳳凰獎、防火宣導菁英獎、績優消防人員、績優義消人員及績優災害防救團體，縣長周春米逐一頒獎致意。

周春米期勉獲獎人員持續精進專業、強化訓練，消防、救災與救護工作上不斷突破，讓屏東朝向「零災害」城市目標邁進。

去年9月花蓮縣馬太鞍溪因堰塞湖潰堤，光復鄉嚴重災情，屏東縣府秉持「救災不分縣市」的人道精神，在第一時間接獲花蓮縣請求後，即派遣消防局特搜大隊馳援，共救出6人，最振奮人心是順利救出受困超過一天6歲女童小沂，小沂今也在家人陪同到場，向救援人員表達感謝。周春米說，看到在花蓮被屏東特搜大隊救出女童，健康快樂地站在大家面前，與救命恩人再次相聚，是充滿善與希望循環。