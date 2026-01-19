馬祖規劃馬年觀光活動 擺暝文化祭揭開序幕

快訊

中央社／ 連江縣19日電

連江縣府延續去年以馬祖城市品牌「四季馬祖嶼眾不同」為觀光推展主軸所帶動的熱潮，今年馬年以熱鬧且充滿文化底蘊的「擺暝文化祭」揭開全年觀光序幕。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿表示，「馬」上出發，馬祖整體旅遊動能持續升溫。馬年迎新春，馬祖以熱鬧且充滿文化底蘊的「擺暝文化祭」揭開全年觀光序幕，從傳統信仰到島嶼生活，展現專屬於馬祖的年節節奏。

交旅局表示，緊接著推出「老兵榮歸行程」及「指定步道集章」活動，鼓勵旅人健行打卡、集章換取限定好禮，用雙腳認識四鄉五島的自然與人文風景。

交旅局表示，4月至6月以「藍眼淚」為春夏觀光主打，透過追淚體驗、夜間遊程與跳島行程串聯四鄉五島，帶領旅人走進夢幻藍光點點的夜海之中，感受只屬於馬祖的浪漫春夏夜晚。

交旅局表示，7月至9月以海洋音樂文化季為核心，結合親子族群喜愛的星沙體驗與夏季島嶼活動，白天親近海洋、夜晚沉浸音樂與星空，在輕鬆安全的氛圍中，打造適合全齡共享的夏日海島旅遊記憶。

交旅局表示，10月至12月秋冬時節，馬祖回歸信仰與人文底蘊，規劃系列媽祖文化活動與巡香行程，並結合離島運動觀光元素，串聯宗教、聚落與島嶼生活風景，邀請旅人以慢遊步調走進四鄉五島，在歲時節慶與人情溫度中，為一整年的島嶼旅程劃下溫暖而圓滿的句點。

