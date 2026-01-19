快訊

馬祖年終大掃除 四鄉五島軍民齊心除舊布新

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
連江縣環資局啟動115年度年終大掃除行動，自1月19日至23日動員四鄉五島同步展開環境清潔工作。圖／連江縣環資局提供
歲末年終將至，為迎接農曆新年到來，連江縣環資局啟動年終大掃除行動，1月19日至23日動員四鄉五島同步展開環境清潔工作，結合馬防部、各鄉公所及在地居民力量，齊心整理家園、清除髒亂點，讓村容街景煥然一新，以整潔環境迎接新的一年。

環資局指出，此次年終大掃除重點包括環境清潔整頓、協助清運廢家具、床墊等大型一般廢棄物，同時加強登革熱孳生源清除，並進行垃圾分類與資源回收宣導。針對高壓容器，提醒民眾須先洩壓後，交由無壓縮斗的資源回收車處理；另呼籲飼主遛狗應繫妥狗鍊並隨手清理排泄物，不亂丟垃圾與菸蒂，共同維護公共環境整潔。

環境部環境管理署推動的「年終大掃除」政策，各縣市可因地制宜規畫環境清潔週，連江縣今年訂於1月19日至23日實施，並於農曆除夕前完成相關整頓作業。清潔期間，將針對平日較少整理、或民眾較難自行處理的環境死角，透過軍方支援人力與各單位協力，進行集中清理，全面提升環境衛生品質。

環資局表示，目前各鄉村已排定大型垃圾清運地點與時程，南竿、北竿、莒光及東引均規畫多處集中清運點，便利民眾配合清運；東引鄉如有大型垃圾清運需求，請洽東引鄉公所聯繫。此外，使用後的香燭與紙錢，務必先澆水完全熄滅後再丟入垃圾車，避免車斗悶燒發生危險。

連江縣政府指出，良好的環境衛生品質象徵地區整體生活水準，馬祖以觀光立縣，對環境的要求不僅止於「不髒、不亂」，更應朝向「舒適、宜居」邁進。透過年終大掃除，不僅改善公共空間與居家周邊環境，也期盼帶動家戶主動投入整理，讓環保成為日常生活的一部分。

環資局呼籲軍方、社區團體、志工及鄉親踴躍參與，齊心清除髒亂點、杜絕病媒蚊孳生源，共同打造清新亮麗的生活環境；並提醒參與人員注意自身安全，大掃除期間務必配戴口罩，留意地面是否有鐵釘等危險物品，隨時關照身邊夥伴，若身體不適應立即向帶隊人員反映。

連江縣政府期盼藉由此次年終大掃除，凝聚軍民力量，讓四鄉五島在新的一年展現更整潔、更有精神的嶄新面貌，落實清淨家園、人人有責的共同目標。

大掃除 馬祖 廢棄物 垃圾分類 垃圾車 環境部 大型垃圾

