世華跨海金門送暖 高規格400萬救護車進駐金湖分隊

世界華人工商婦女企管協會捐贈的一輛高規格救護車，今天在金門縣消防局舉行啟用典禮，配發金湖消防分隊投入第一線救護勤務。這輛價值400多萬元、配備齊全的救護車，被視為離島急救體系的重要戰力，為金門醫療救護再添即戰力。

啟用典禮由副縣長李文良主持，世華總會長林淑敏、名譽總會長陳上春、陳阡蕙，多位副總會長、華星分會長陳素美、金門分會長洪秀暖及地方民代、消防與義消代表齊聚見證。

李文良指出，金門地理條件特殊，醫療與救護資源有限，救護車不僅是交通工具，更是一間「移動的急診室」，是連結患者與醫院、搶救生命的關鍵生命線。世華在「619國際行善日」與全台救護車捐贈計畫下跨海捐贈，對離島而言是一場及時雨。

消防局表示，該案源於去年4月世華總會與金門分會參訪消防局，實地了解離島到院前緊急救護的挑戰後，促成此次捐贈。

新啟用救護車搭載電動式擔架床、影像式喉頭鏡、末端二氧化碳監測儀、骨內血管穿刺系統及自動甦醒器等先進設備，可大幅提升第一線救護處置品質，將優先投入急重症及高風險案件。

消防局長呂英華指出，隨著高齡化與突發事故增加，離島救護壓力日益沉重，世華此時伸出援手，對救護同仁是莫大鼓舞。未來將善用這輛救護車，讓每一分愛心化為守護生命的力量。

世華總會長林淑敏表示，救命的關鍵往往就在黃金時間內是否具備合適裝備，世華希望成為第一線救護人員最堅實的後盾，讓跨海大愛在金門落地生根。

金門分會會長洪秀暖也表示，希望透過高規格救護車的啟用，實際回應金門在急救資源上的需求，也期盼未來能持續與縣府及消防局合作，延伸更多在公共安全與社會關懷層面的合作與交流。