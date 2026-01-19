今早未與卓榮泰同框 陳其邁應邀參加「富邦凹子底開發案」上梁典禮

海委會今早舉辦合署辦公大樓上梁儀式，行政院長卓榮泰南下主持，高雄市長陳其邁未現身，同時間「富邦凹子底開發案」也舉辦上梁儀式，陳其邁與議長康裕成兩人都應邀參加，除與富邦集團董事長蔡明忠合影，也在梁柱上簽名留念，留下歷史畫面。

「富邦凹子底開發案」總投資金額約375億元，夜間常見燈火通明工人趕工作業，不過最近數月接連發生工安意外，今早上梁儀式未開放媒體採訪，立委賴瑞隆昨晚發行程通知，原本有包含此行程，不久又收回刪除。

上梁儀式結束後，議長康裕成、議員簡煥宗等人分享活動照片。康裕成表示，她與富邦董座蔡明忠是台大法律系隔壁班同學，今天可說是喜相逢；大樓完工後可望成為高雄新地標，除串聯周邊商圈，也帶動在地就業機會，這樣強大的經濟動能相信市民朋友會很期待。