快訊

西班牙高鐵相撞…交通部長直指「2點超詭異」 專家也不解

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

2026高雄冬日遊樂園 偕全家推「超人力霸王」聯名杯

中央社／ 高雄19日電

「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將於2月7日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭登場。高雄市觀光局攜手全家便利商店推出「超人力霸王」IP聯名杯等商品吸引粉絲搶購。

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」活動2月7日到3月1日在愛河灣及高雄港16到18號碼頭舉行，此次燈會主題IP為「超人力霸王」。

觀光局長高閔琳表示，「全家便利商店」已連續3年響應高雄冬日遊樂園活動，推出限量聯名商品；今年2月4日起將推出Let's Café、Let's Tea專屬聯名杯身。

杯身設計共有2款風格，包括「帥氣電影海報風格」以浩瀚星河為背景，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡擺出經典戰鬥姿勢，象徵守護城市光景；以及「可愛Q版風格」，以明亮藍天與童趣畫風呈現2超人力霸王與怪獸一同在高雄現身。

全家便利商店表示，2月4日至3月3日全台店舖將推出聯名杯身、杯塞及拍拍燈手環；2月4日起，購買大杯Let's Café或Let's Tea即可隨機獲得聯名杯款。

第二波聯名周邊商品「超人力霸王造型杯塞」於2月11日登場，凡購買任2杯Let's Café或Let's Tea飲品，即可加價新台幣59元入手，共2款、隨機出貨。

2月27日至3月3日更推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，只要於店舖購買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得；也是共2款、隨機出貨，贈完為止。

觀光局今天發布新聞稿指出，「高雄冬日遊樂園」每年皆以高雄城市特色與國際級IP主題吸引國內外旅客，今年以「超人降臨港都」為主軸，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演。

遊樂園 觀光局 高雄市

延伸閱讀

海委會合署廳舍上梁 卓榮泰：象徵政府海洋發展決心

高雄賞燈秘境公開！建業×黃埔新村 眷村點亮浪漫夜遊路線

綠批柯志恩擋高雄市府73億預算 柯回擊：講10遍還是聽不懂

競逐高雄市長 柯志恩：靠政策尋求市民認同

相關新聞

將接任北市警局長 林炎田8字箴言勉同仁笑稱「欠各位的台北還」

高雄市警察局長林炎田明將接任台北市警察局，今天上午市警局舉辦歡送茶會；不同以往，總是嚴肅板著面孔的林炎田，在茶會中嶄露笑...

賞落羽松驚見「凹子底水怪」？疑外來鱷雀鱔入侵釀生態危機掀熱議

高雄凹子底森林公園冬季限定落羽松美景，近來成為拍照打卡景點，民眾在Threads貼文，意外在生態池發現體型異常龐大的魚，...

高雄彌陀漁港整建 海岸光廊同步活化

高雄彌陀漁港（南寮漁港）一年創造4.5億元產值是北高雄重要漁港，但使用逾30年，碼頭破損沉陷，水面下主梁的水泥保護層剝落...

高雄中芸漁港難擋強風浪 漁船掀翻

高雄市林園區近海漁業發達，漁業年產值5.4億元，中央與市府前年斥資3.6億元擴建中芸漁港漁筏泊區，增加泊位，啟用後漁港卻...

辭屏東客務處長 李明宗選內埔鄉長

屏東縣政府客家事務處長李明宗辭去客務處長今正式生效，李明宗昨宣布參選內埔鄉長選舉，現任內埔鄉長鍾慶鎮與鄉內逾半數村長、鄉...

世華金門分會4周年慶 洪秀暖連任會長全台25分會長齊聚力挺

世界華人工商婦女企管協會金門分會今下午舉行成立第4周年慶暨理監事就職典禮，洪秀暖續任會長一職。活動邀集來自國內外各分會會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。