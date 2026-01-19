2026高雄冬日遊樂園 偕全家推「超人力霸王」聯名杯

「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將於2月7日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭登場。高雄市觀光局攜手全家便利商店推出「超人力霸王」IP聯名杯等商品吸引粉絲搶購。

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」活動2月7日到3月1日在愛河灣及高雄港16到18號碼頭舉行，此次燈會主題IP為「超人力霸王」。

觀光局長高閔琳表示，「全家便利商店」已連續3年響應高雄冬日遊樂園活動，推出限量聯名商品；今年2月4日起將推出Let's Café、Let's Tea專屬聯名杯身。

杯身設計共有2款風格，包括「帥氣電影海報風格」以浩瀚星河為背景，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡擺出經典戰鬥姿勢，象徵守護城市光景；以及「可愛Q版風格」，以明亮藍天與童趣畫風呈現2超人力霸王與怪獸一同在高雄現身。

全家便利商店表示，2月4日至3月3日全台店舖將推出聯名杯身、杯塞及拍拍燈手環；2月4日起，購買大杯Let's Café或Let's Tea即可隨機獲得聯名杯款。

第二波聯名周邊商品「超人力霸王造型杯塞」於2月11日登場，凡購買任2杯Let's Café或Let's Tea飲品，即可加價新台幣59元入手，共2款、隨機出貨。

2月27日至3月3日更推出「超人力霸王造型拍拍燈手環」，只要於店舖購買指定商品，單筆消費滿688元即可免費獲得；也是共2款、隨機出貨，贈完為止。

觀光局今天發布新聞稿指出，「高雄冬日遊樂園」每年皆以高雄城市特色與國際級IP主題吸引國內外旅客，今年以「超人降臨港都」為主軸，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演。