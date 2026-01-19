海委會合署廳舍上梁 卓榮泰：象徵政府海洋發展決心

行政院長卓榮泰今天南下高雄，主持海委會、海保署與國海院合署辦公廳舍上梁典禮；卓榮泰說，這次上梁合署辦公廳舍預計117年完工啟用，也象徵政府全力投入海洋發展堅毅決心。

海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍，今天在高雄舉行上梁典禮，典禮由卓榮泰主持，民進黨立委許智傑、李昆澤與在地議員，及港務、造船、漁會等海洋產業代表均到場觀禮，展現政府與民間攜手落實產業發展、推動海洋事務的堅實力量。

卓榮泰致詞時首先提到清晨迎接與美國談判代表返國，並稱現在與美國成為經濟戰略夥伴，在貿易競爭中占第一高度，所以把這份喜氣帶到高雄來。

卓榮泰說，行政院民國113年至114年度投入總計新台幣918億元，包含通過海洋委員會及所屬單位295億元特別預算，以此推動海巡署第二次大轉型，強化國土安全與海域執法能力，同時建造國家海洋研究院海洋基礎資料調查船隊，拓展全海域調查及資源探勘量能，以及發展海洋科技產業策略會議。

他指出，政府自93年起即著手籌設海洋事務專責機構，並在107年由前總統蔡英文擘劃，設立海洋委員會，肩負整合過去分散於22個機關海洋事務重任，成為推動海洋政策整體化與前瞻化關鍵中樞；海委會選擇高雄設址，不僅順應南北均衡發展與首都減壓政策，也讓中央海洋治理核心與台灣重要海洋城市緊密結合，這次上梁合署辦公廳舍預計於117年完工啟用，也象徵政府以海洋思維出發，全力投入海洋發展堅毅決心。

海委會主委管碧玲表示，海委會這棟合署辦公廳舍是一棟地上7層、地下2層建築物，規劃取得建築能效1+級標示與綠建築及智慧建築雙黃金標章，期望成為全台首座「近零碳建築」中央政府廳舍，其位置緊鄰著高雄中都濕地公園，設計留設有景觀綠地及導風板，為都市創造生態跳島，也讓綠意以及自然微風滲透、穿梭、環繞整棟建築物，營造良好辦公環境。