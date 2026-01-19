將接任北市警局長 林炎田8字箴言勉同仁笑稱「欠各位的台北還」

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市警察局長林炎田明將接任台北市警察局長，今天上午在市警局歡送茶會上露出難得一見的笑容。記者石秀華／攝影
高雄市警察局長林炎田明將接任台北市警察局，今天上午市警局舉辦歡送茶會；不同以往，總是嚴肅板著面孔的林炎田，在茶會中嶄露笑容，林炎田搬出自己辦案座右銘，勉勵同仁「有案必破、有案速破」，並以8字箴言「天道酬勤，永不放棄」期許高雄同仁繼續為治安努力。

高市警局今天上午9時30分舉辦歡送局長林炎田茶會，副局長蔡文峰代表警局致詞感謝局長為高雄治安付出努力，並笑指北調的2位副局長呂世明、林富助已就戰略位置，他卻連一張高鐵票都搶不到，語畢引起哄堂大笑。

歡送局長林炎田北上茶會上，橋頭地檢署檢察長張春暉和高雄地檢署檢察長黃元冠拍影片稱許林炎田戮力為公，和檢方密切合作偵破許多大案，績效有目共睹。

林炎田上台致詞時指今早茶會前特到趕去市府晨會感謝市長陳其邁和局處首長，希望市府繼續信任和支持警察。

林炎田並細數任內偵破重大案件及演唱會勤務之事，指2022年7月剛到任不久，就發生高醫槍擊案，他了解後，傳訊息告知市長陳其邁「等一下人抓到」；南北縣市他服務40年，只有高雄演唱會經濟需要設指揮所，左營、楠梓和交大辛勞他點滴在心。

林炎田指，2年前跨年晚會的原子筆傷人案，若沒有處理好就不得了；以及去年上半年高雄發生的「張介宗案」，下半年「左營槍擊案」，一個案件抓了30多人紀錄難以超越。除了同仁的努力，他要感謝地檢署，並盼兩地地檢署繼續支持市警局，只有檢警綁在一起才能共創良好治安。

林炎田感謝任內各單位員警的支持，指「欠各位的在台北還，說到做到」。最後不忘叮嚀所屬，「做事有高度，做人有寬度，最重要做事有溫度，做到人家期待人家會感謝，做到超乎人家期待的人家會感動」。並以8字箴言「天道酬勤，永不放棄」期許高雄同仁繼續為治安努力。

高市警察局長林炎田明將接任台北市警察局長，今天上午在市警局歡送茶會上，搬出自己辦案座右銘，勉勵同仁「有案必破、有案速破」。記者石秀華／攝影
高市警察局長林炎田明將接任台北市警察局長，今天上午在市警局歡送茶會上以8字箴言「天道酬勤，永不放棄」期許高雄同仁繼續為治安努力。記者石秀華／攝影
高市警察局長林炎田明將接任台北市警察局長，今天上午在警局歡送茶會上叮嚀所屬，「做事有高度，做人有寬度，最重要做事有溫度，做到人家期待人家會感謝，做到超乎人家期待的人家會感動」。記者石秀華／攝影
警察 陳其邁 槍擊 高雄市

