高雄市115年經濟弱勢醫療補助 2月1日起受理申請

為協助高雄市經濟弱勢市民減輕醫療負擔，市府衛生局向中央申請經費補助其部分負擔、掛號費等醫療費用，今年將自2月起受理申請，呼籲符合資格市民盡早提出，若經費用罄將提前截止。

高雄市衛生局自民國100年起持續申請衛生福利部「公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫」，補助經濟弱勢市民健保部分負擔、住院膳食費及掛號費等醫療費用。

衛生局今天發布新聞稿表示，今年已獲核定補助經費新台幣596萬5000元，將自2月1日起至10月31日受理申請，符合資格市民可向當地衛生所或就醫醫療院所提出，若經費用罄將提前截止受理。

衛生局說明，計畫補助對象為設籍高雄市，具低收入戶、中低收入戶或其他經區公所及社會局認定並開立證明的經濟弱勢者，補助項目包含健保部分負擔、住院膳食費、掛號費、健保欠費每人每年上限3000元。

另外，還有救護車費用每人每年上限6000元、偏遠地區交通費每人每年上限2000元；以及無健保身分者的自付醫療費用，但限健保給付範圍內，每人每年補助總額3萬元為上限。

衛生局統計，截至114年度，此計畫已協助7974名市民，累計補助3萬7792人次；過去3年主要補助健保部分負擔費用，補助金額達1316萬2986元，其次為住院膳食費，補助433萬5623元。

衛生局提醒，符合補助資格者應檢附115年相關醫療費用收據正本、本人印章、金融帳戶封面影本及相關證明文件，至高雄市各區衛生所申請；若民眾於醫院就醫時以欠費方式辦理，則由醫院開立欠費明細協助提出申請。