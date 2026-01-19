快訊

愛與希望關懷感恩餐會登場 牧師陸振國慶百歲天天開車傳教不退休

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
藝人龍千玉等藝人參與公益活動，專業演出替感恩餐會帶來一波高潮。圖／讀者提供
藝人龍千玉等藝人參與公益活動，專業演出替感恩餐會帶來一波高潮。圖／讀者提供

「2026愛與希望關懷協會感恩餐會」登場，創辦人田安克、鄧馨庭感謝社會大眾匯集愛心幫助弱勢，餐會高潮之一是為協會重要支持者陸振國牧師準備生日蛋糕，全場慶賀他100歲生日快樂。陸振國說，他現在仍天天凌晨起床、清晨開車出門傳福音，霸氣喊「會傳教至不能工作那天為止」。

台灣愛與希望關懷協會昨晚在高雄林皇宮舉行感恩餐會，藝人龍千玉、王瞳、孟慶而、吳俊宏等人熱情響應，用歌聲為公益加溫，協會關懷的小朋友上台演出，贏得滿堂彩。

創辦人鄧馨庭表示，關懷協會關注對象都是特殊兒童和成人，「我們是小才，可是我們每天、每天練習，重複做好每一件小事，雖然是小才也很好用」。

此次感恩餐會特色安排一場溫馨慶生會，曾在全球華人牧師節獲頒「德高望重獎」的陸振國牧師今年滿百歲，依舊辛勤傳教不休息，協會特別準備蛋糕感謝他的付出，眾人齊祝他生日快樂，場面十分溫馨。陸牧師也為全體來賓獻上祝福與禱告，強調自己身體很好，要繼續傳福音，不會輕言退休。

為延續關懷力量，感恩餐會也搭配義賣活動，吸引許多來賓踴躍購買支持，整場活動充滿溫情與希望。

「愛與希望小詩班」以精湛演出獲得全場觀眾熱烈掌聲。記者徐白櫻／攝影
「愛與希望小詩班」以精湛演出獲得全場觀眾熱烈掌聲。記者徐白櫻／攝影
陸振國牧師（左一）今年滿百歲，協會特別為他安排慶生儀式。記者徐白櫻／攝影
陸振國牧師（左一）今年滿百歲，協會特別為他安排慶生儀式。記者徐白櫻／攝影
「2026愛與希望關懷協會感恩餐會」熱鬧且隆重。記者徐白櫻／攝影
「2026愛與希望關懷協會感恩餐會」熱鬧且隆重。記者徐白櫻／攝影
陸振國牧師（右三）今年滿百歲，協會特別為他安排慶生儀式。記者徐白櫻／攝影
陸振國牧師（右三）今年滿百歲，協會特別為他安排慶生儀式。記者徐白櫻／攝影

生日 愛心 公益

