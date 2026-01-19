愛與希望關懷感恩餐會登場 牧師陸振國慶百歲天天開車傳教不退休

「2026愛與希望關懷協會感恩餐會」登場，創辦人田安克、鄧馨庭感謝社會大眾匯集愛心幫助弱勢，餐會高潮之一是為協會重要支持者陸振國牧師準備生日蛋糕，全場慶賀他100歲生日快樂。陸振國說，他現在仍天天凌晨起床、清晨開車出門傳福音，霸氣喊「會傳教至不能工作那天為止」。

台灣愛與希望關懷協會昨晚在高雄林皇宮舉行感恩餐會，藝人龍千玉、王瞳、孟慶而、吳俊宏等人熱情響應，用歌聲為公益加溫，協會關懷的小朋友上台演出，贏得滿堂彩。

創辦人鄧馨庭表示，關懷協會關注對象都是特殊兒童和成人，「我們是小才，可是我們每天、每天練習，重複做好每一件小事，雖然是小才也很好用」。

此次感恩餐會特色安排一場溫馨慶生會，曾在全球華人牧師節獲頒「德高望重獎」的陸振國牧師今年滿百歲，依舊辛勤傳教不休息，協會特別準備蛋糕感謝他的付出，眾人齊祝他生日快樂，場面十分溫馨。陸牧師也為全體來賓獻上祝福與禱告，強調自己身體很好，要繼續傳福音，不會輕言退休。