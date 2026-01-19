快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

賞落羽松驚見「凹子底水怪」？疑外來鱷雀鱔入侵釀生態危機掀熱議

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄凹子底森林公園生態池被民眾發現外來魚種鱷雀鱔入侵。圖／翻攝自Threads
高雄凹子底森林公園生態池被民眾發現外來魚種鱷雀鱔入侵。圖／翻攝自Threads

高雄凹子底森林公園冬季限定落羽松美景，近來成為拍照打卡景點，民眾在Threads貼文，意外在生態池發現體型異常龐大的魚，疑似外來魚種、俗稱幽靈火箭的鱷雀鱔入侵，掀起熱議，有網友一眼認出「錯不了、就是幽靈火箭」、也有網友直言「8成又是被棄養」、「這魚沒有天敵，又一場生態浩劫」。環保局將派員移除。

凹子底森林公園以大片草地、水岸景觀與生態池聞名，入冬後，落羽松轉為金黃、橘紅色澤，倒映水面，成為高雄市區少見的季節限定風景，吸引不少攝影愛好者與親子族群造訪。

不過有民眾在生態池畔拍下水中巨大魚影，長形身軀在綠色池水中緩慢游動，畫面曝光後，網友直呼「到底是誰又亂放生」、「會不會咬人，小朋友常在那邊玩，有點可怕」，也有不少網友說看過還暱稱「凹子底水怪」、「又要開放釣怪物了」，有釣魚愛好者回覆「那嘴型牙齒利，一般釣線很容易斷」。

也有人提醒「鱷雀鱔幾乎沒天敵，放生態池根本是霸主」，憂心外來魚種持續繁衍，衝擊池內生態；另有網友提到「這種魚有毒無法食用」，立刻釣出專業網友說，可以吃，只要避開有毒部分，口感介於雞肉和鱷魚肉之間，但也坦言一般人通常不碰。

鱷雀鱔原產於北美洲，俗稱鱷魚火箭、幽靈火箭，是一種大型、凶猛的肉食性淡水魚，體型最大可長到3公尺，特徵是有著鱷魚長吻、滿口利牙，外觀近似鱷魚而得名，因外型原始也被稱作「活化石」魚類。

鱷魚鱔屬於肉食性掠食者，幾乎沒有天敵，一旦被人為放生或跑到自然水域，容易大量捕食本土魚蝦與兩棲類，破壞原有生態平衡，被列為具高度風險的外來入侵物種。

高雄市環保局已接獲相關通報，將派員前往凹子底森林公園生態池進行勘查與評估，若確認為鱷雀鱔，將依程序進行移除作業，避免持續危害生態，也呼籲民眾切勿隨意棄養或放生外來物種，飼養前應充分了解相關責任，若不再飼養，可尋求合法管道協助處理。

高雄凹子底森林公園生態池被民眾發現外來魚種鱷雀鱔入侵。圖／翻攝自Threads
高雄凹子底森林公園生態池被民眾發現外來魚種鱷雀鱔入侵。圖／翻攝自Threads

森林公園 鱷魚 放生 環保局 棄養 高雄市 落羽松 Threads

延伸閱讀

寒流催色落羽松轉紅 新竹「五大賞落羽松秘境」必去

朝聖「落羽松森林+飄雪城堡」！嘉義巴洛克風城堡「最美季節」來了 「4大入園亮點」1次看

NASA登月火箭移至發射台 為阿提米絲2號載人任務暖身

彰化成美文化園落羽松美景登場 攝影大賽也開跑

相關新聞

賞落羽松驚見「凹子底水怪」？疑外來鱷雀鱔入侵釀生態危機掀熱議

高雄凹子底森林公園冬季限定落羽松美景，近來成為拍照打卡景點，民眾在Threads貼文，意外在生態池發現體型異常龐大的魚，...

高雄彌陀漁港整建 海岸光廊同步活化

高雄彌陀漁港（南寮漁港）一年創造4.5億元產值是北高雄重要漁港，但使用逾30年，碼頭破損沉陷，水面下主梁的水泥保護層剝落...

高雄中芸漁港難擋強風浪 漁船掀翻

高雄市林園區近海漁業發達，漁業年產值5.4億元，中央與市府前年斥資3.6億元擴建中芸漁港漁筏泊區，增加泊位，啟用後漁港卻...

辭屏東客務處長 李明宗選內埔鄉長

屏東縣政府客家事務處長李明宗辭去客務處長今正式生效，李明宗昨宣布參選內埔鄉長選舉，現任內埔鄉長鍾慶鎮與鄉內逾半數村長、鄉...

世華金門分會4周年慶 洪秀暖連任會長全台25分會長齊聚力挺

世界華人工商婦女企管協會金門分會今下午舉行成立第4周年慶暨理監事就職典禮，洪秀暖續任會長一職。活動邀集來自國內外各分會會...

慈濟金門歲末祝福感恩會登場 650人點亮心燈喜迎福慧新年

佛教慈濟慈善事業基金會金門共修處今天下午在金門縣文化局演藝廳舉辦「2026慈濟金門社區歲末祝福感恩會」，邀請花蓮靜思精舍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。