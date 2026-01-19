賞落羽松驚見「凹子底水怪」？疑外來鱷雀鱔入侵釀生態危機掀熱議

高雄凹子底森林公園冬季限定落羽松美景，近來成為拍照打卡景點，民眾在Threads貼文，意外在生態池發現體型異常龐大的魚，疑似外來魚種、俗稱幽靈火箭的鱷雀鱔入侵，掀起熱議，有網友一眼認出「錯不了、就是幽靈火箭」、也有網友直言「8成又是被棄養」、「這魚沒有天敵，又一場生態浩劫」。環保局將派員移除。

凹子底森林公園以大片草地、水岸景觀與生態池聞名，入冬後，落羽松轉為金黃、橘紅色澤，倒映水面，成為高雄市區少見的季節限定風景，吸引不少攝影愛好者與親子族群造訪。

不過有民眾在生態池畔拍下水中巨大魚影，長形身軀在綠色池水中緩慢游動，畫面曝光後，網友直呼「到底是誰又亂放生」、「會不會咬人，小朋友常在那邊玩，有點可怕」，也有不少網友說看過還暱稱「凹子底水怪」、「又要開放釣怪物了」，有釣魚愛好者回覆「那嘴型牙齒利，一般釣線很容易斷」。

也有人提醒「鱷雀鱔幾乎沒天敵，放生態池根本是霸主」，憂心外來魚種持續繁衍，衝擊池內生態；另有網友提到「這種魚有毒無法食用」，立刻釣出專業網友說，可以吃，只要避開有毒部分，口感介於雞肉和鱷魚肉之間，但也坦言一般人通常不碰。

鱷雀鱔原產於北美洲，俗稱鱷魚火箭、幽靈火箭，是一種大型、凶猛的肉食性淡水魚，體型最大可長到3公尺，特徵是有著鱷魚長吻、滿口利牙，外觀近似鱷魚而得名，因外型原始也被稱作「活化石」魚類。

鱷魚鱔屬於肉食性掠食者，幾乎沒有天敵，一旦被人為放生或跑到自然水域，容易大量捕食本土魚蝦與兩棲類，破壞原有生態平衡，被列為具高度風險的外來入侵物種。