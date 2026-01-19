聽新聞
辭屏東客務處長 李明宗選內埔鄉長

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣政府客家事務處長李明宗辭去客務處長今正式生效，李明宗昨宣布參選內埔鄉長選舉，現任內埔鄉長鍾慶鎮與鄉內逾半數村長、鄉代們相挺，李明宗說，「我準備好了！要帶領內埔加速向前！」

內埔鄉人口數5.2萬多人，是33鄉鎮市中人口數第3多，內埔鄉23村、13席代表，李明宗昨天宣布參選，有17個村的村長、7名鄉代站台。

內埔鄉23村，有14客家村、9閩南村，內埔鄉版圖綠大於藍。現任內埔鄉長鍾慶鎮兩任8年屆滿，下屆鄉長是全新局面。

民進黨籍李明宗辭去客務處長投入鄉長選舉。李明宗說，他從基層做起，歷任內埔鄉公所機要秘書、東片村長，縣長周春米擔任立委時的立委辦公室主任到客務處長，橫跨地方、中央與縣政，未來以「內埔是屏中核心城鎮」為目標，推動「平衡共榮、客庄永續、閩庄升級」。

同屬民進黨籍內埔鄉代鍾育杰，1任鄉代也是屏東縣愛心樹慈善會理事長，有意挑戰鄉長大位；藍營部分，這屆參選內埔鄉長落敗前代表曾健野有意捲土重來，曾健野曾任3屆內埔鄉代。

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉說，鄉鎮市長、縣議員等布局，有些鄉鎮已經明朗化，有些仍然在協調。

民進黨屏東縣黨部指出，縣議員、鄉鎮市長、代表與村里長部分，黨內1月26日起領表，2月2日到6日登記，若該選區多人參選，主委先行協調，如果無法達成協議，再辦初選。

內埔鄉長鍾慶鎮兩任將滿，鍾慶鎮被問到下一步規畫？鍾慶鎮說，一切還在思考。

屏東 鄉長

