高雄彌陀漁港整建 海岸光廊同步活化

高雄彌陀漁港（南寮漁港）一年創造4.5億元產值是北高雄重要漁港，但使用逾30年，碼頭破損沉陷，水面下主梁的水泥保護層剝落、鋼筋裸露，市府斥資近3億元整建，明年底完工。當地海岸光廊近年成為熱門景點，今年底整建工程將完工，地景平台、星空廣場及海堤公園翻新，地方建議應增設遮陽設施和海岸攤集場。

彌陀漁港以沿近海漁業和養殖漁業為主，設籍小型漁船、舢舨及漁筏數177艘，海洋局提出「彌陀漁港老舊碼頭整建計畫」總經費2.89億元，整建570公尺碼頭，採耐久性更高的板樁碼頭，泊區水深從負3公尺浚深至負4公尺，明年底完工。

彌陀漁港建設400公尺海岸光廊，1.5公頃園區打造南台灣第一座海上木棧道、親水步道、彩繪防波堤、船型觀景台、涼亭和白沙嬉戲區，成為熱門景點，市府去年推動海岸光廊整建活化工程案，改造漁民活動中心、補強漁會大樓西側樓梯，整建地景平台、星空廣場、海堤公園西側步道和無障礙廁所，去年7月動工，預計今年10月啟用。

市議員陸淑美說，漁港停車位難求，部分道路狹小、會車困難，應妥適規畫停車。市議員黃秋媖表示，海岸光廊去年在「大海開吃」活動，展示馬來貘公共藝術作品，前年和藝術家合作，打造高雄五大漁港大型特色漁產氣球，但展期結束就撤走，應參考駁二打造固定裝置藝術，海岸光廊沙灘區夏天曝曬嚴重，應設遮陽設施。

海洋局表示，漁會前空地和天南宮周邊，有足夠空間供民眾停車，海岸光廊已設「虱目魚特色地標」等裝置藝術，配合每年「大海開吃」，展出裝置藝術，未來依地方漁會建議，研議相關設施，今年將再建1座涼亭。