高雄中芸漁港難擋強風浪 漁船掀翻

高雄市林園區近海漁業發達，漁業年產值5.4億元，中央與市府前年斥資3.6億元擴建中芸漁港漁筏泊區，增加泊位，啟用後漁港卻遇山陀兒颱風，新泊區無法抵擋風浪，8艘漁船翻覆破損，漁民批設計有缺陷。市議員指漁港內的避風泊區應盡速啟動整建擴大，否則漁民每年颱風季時提心吊膽，船隻維修費動輒上萬元，今年恐再陷噩夢。

林園區有中芸、汕尾兩大漁港，設籍漁船筏約338艘。中芸漁港是當地最大漁港，因泊位不足，漁業署與高市府斥資3.6億元擴建漁筏泊區，興建長672公尺、水深3.5公尺碼頭，容納90艘漁船筏停泊，2024年啟用曾遭漁民質疑堤防高度、長度不足，前年山陀兒颱風來襲，船舶區漁船翻覆。

山陀兒颱風因17級強風超過新泊區13級設計標準，8艘漁船筏翻覆，漁民僱吊車扶正。漁民表示，颱風天或西南風強勁，風浪打進港內，遇到強勁又混亂海流，漁船難以固定，相互碰撞受損，船殼維修費動輒萬元，颱風來襲前提心吊膽，只能做好防撞。

市議員王耀裕說，漁港外側泊區近年雖陸續更新，但泊內港的避風泊區碼頭卻長年未改善。市議員邱于軒表示，中芸漁港泊區擴建應考量泊區開口方向和大小，避免風浪進入。

海洋局表示，警報啟動時會在中芸漁港航道口布設攔木網，防範浮木阻塞泊區並管制船舶進出，小型舢舨管筏須靠避風泊區，大型漁船筏靠泊區南碼頭，迎風面北碼頭及西碼頭北側不供停泊，加強漁船纜繩固定，檢查漁船排水功能暢通或覆蓋防水布，避免船身積水翻覆。

海洋局強調，去年經歷丹娜絲和楊柳颱風，漁筏泊區內漁船和大型管筏因管制措施已無碰撞災損，向漁業署提報計畫，將加高中芸漁港的西防波堤胸牆，防止越浪影響漁船筏停泊安全，並縮小漁筏泊區港嘴航道寬度，規畫港嘴開口75公尺縮小至50公尺，經費評估約340萬元。

海洋局表示，中芸漁港避風碼頭現況水深不足，致碼頭功能受限，僅供50艘漁船筏停泊亟需改善，預計整建碼頭長度約302公尺，深度下至3.5至4公尺，工程經費約1億5千萬元，去年9月已經向漁業署提報，爭取經費中。