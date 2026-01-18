世華金門分會4周年慶 洪秀暖連任會長全台25分會長齊聚力挺

世界華人工商婦女企管協會金門分會今下午舉行成立第4周年慶暨理監事就職典禮，洪秀暖續任會長一職。活動邀集來自國內外各分會會長與會員齊聚金門，其中，台灣25個分會的會長全數到齊，場面盛大，也展現世華組織高度凝聚力。總會長林淑敏對洪秀暖任內表現給予高度肯定，直言各分會長「跨海而來，就是最直接的支持」。

典禮現場貴賓雲集，包括世華總會長林淑敏、名譽總會長陳上春、陳阡蕙、莊住維，以及多位副總會長與各地分會會長；金門縣副縣長李文良、社會處長王茲繐、金馬聯合服務中心執行長吳增允、消防局長呂英華、縣議員李養生、王國代、金沙鎮長吳有家，以及家扶中心主任洪依帆、主委許燕輝等人均到場共襄盛舉。

副縣長李文良致詞表示，去年年中接獲洪秀暖來電，表達希望能為金門多做一些實際的公益行動，縣府提出救護車的需求後，在洪秀暖與會員積極奔走下，迅速促成總會捐贈救護車，展現世華高度行動力與對地方的深厚情誼。他代表縣民表達感謝，也肯定世華姐妹「人美心也美」，未來縣府將持續與世華保持密切合作。

總會長林淑敏指出，此次不僅有來自世界各地的會長，台灣25個分會會長全數到齊，是對金門分會與洪秀暖會長的高度肯定。她表示，洪秀暖一路走來展現強烈使命感，常說「去年是學習年、接下來是執行年」，但在她眼中，洪秀暖其實早已邊學邊做、成果有目共睹。她也提到，洪秀暖幾乎全程參與總會活動，並在2025年促成多項公益捐贈，包括偏鄉救護車、救災車、清寒獎學金與對家扶中心及弱勢孩童的長期支持，將世華的愛心真正落實在金門每一個需要的角落。

連任會長洪秀暖在致詞時分享，接任以來的一年，是人生中格外精彩且珍貴的歷程；她表示，透過不斷學習與付出，讓自己與姐妹們都更有力量。金門分會持續以月例會與多元課程為平台，促進企業經營交流與心靈成長；在公益行動上，則實際走進金門大學、福田家園，提供獎助學金與所需物資，用行動陪伴孩子與家庭。

她也提到，2025年在總會支持下，金門分會於「619國際行善日」獲贈一輛價值近500萬元的救護車，捐贈予金門縣消防局，守護鄉親生命安全，對此深表感恩。展望未來，洪秀暖表示，將持續深化會員培力、公益服務與國際交流，規劃健康講座與各類學習型課程，讓世華姐妹在自我成長之餘，也能持續回饋社會。她也以一句話勉勵姐妹「因為有世華，我們彼此成就；因為有愛與學習，我們一起美好，也讓世界更美好。」