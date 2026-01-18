慈濟金門歲末祝福感恩會登場 650人點亮心燈喜迎福慧新年

佛教慈濟慈善事業基金會金門共修處今天下午在金門縣文化局演藝廳舉辦「2026慈濟金門社區歲末祝福感恩會」，邀請花蓮靜思精舍德法師父、德澧師父代表證嚴法師跨海來金，與約650位慈濟志工、會員及民眾齊聚一堂，共同點亮心燈、祈願新的一年平安祥和。

歲末祝福感恩會於下午2時展開，現場座無虛席，德法師父、德澧師父帶來證嚴上人的祝福，感恩金門鄉親一年來對慈濟志業的長期護持，並贈送象徵福慧圓滿的紅包，祝福大眾迎向嶄新的一年。

副縣長李文良、前縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、縣府教育處長黃雅芬、消防局長呂英華、金門榮服處總幹事李全順與多位地方民意代表、機關首長到場參與，與民眾一同感恩祈福，展現社區凝聚力。

李文良在致詞時表示，每年歲末慈濟的祝福感恩會總令人動容，慈濟在全國各地深耕公益，往往比政府更貼近人群、走入需要的角落，最令人感佩的是那份溫暖與溫度。他代表縣民向慈濟師父及志工表達誠摯感謝，並提前獻上新年祝福。

今年歲末祝福以「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願」為主題，適逢慈濟創立60週年，活動透過影片與互動內容，回顧慈濟從草創至今的慈善足跡，現場也重溫當年30位家庭主婦每日存下五毛錢、積小錢行大善的故事，象徵慈濟從一念善心出發，將愛擴展至全球。

會中播放全球慈濟志工投入賑災、濟貧的影像紀錄，藍天白雲的身影遍及世界各地，讓與會民眾深刻感受世間無常，也見證慈濟人以行動實踐大愛的歷程。

金門共修處也透過影片與行動劇，分享輔具服務成果；慈濟志工洪松柏指出，共修處輔具團隊成立3年半，已服務超過千人次，為有需要的鄉親提供即時協助，減輕家庭負擔。